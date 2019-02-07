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İtalya ile Fransa arasındaki kriz büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 18:41 | Son Güncelleme

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini: - "(Fransa'nın Roma Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı sonrasında) Hiç kimseyle kavga etmek istemiyoruz"

MADRİD (AA) - İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Fransa'nın Roma Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı almasının ardından "Hiç kimseyle kavga etmek istemiyoruz." açıklamasında bulundu.

Salvini, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç kimseyle kavga etmek istemiyoruz. Polemiklerle ilgilenmiyoruz. Bizler doğru insanlarız ve İtalyanların çıkarını savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron ve Fransız hükümeti ile 3 temel konuyu ele almaya ve bir masaya oturup görüşmeye tamamen hazırız." diyen Salvini, bahsettiği konuları şu şekilde sıraladı:

"2017 yılından bu yana sayıları 60 bini bulan Fransa'nın İtalya ile sınırında reddettiği göçmenler, sayıları 15'i bulan İtalya'da hüküm giymiş ancak Fransa'da ikamet ederek güzel bir hayat yaşayan İtalyan teröristler ve her gün İtalya'dan Fransa'ya giden İtalyan banliyö işçilerinin Fransız sınırında saatlerce kontrolden geçirilmesi."

Salvini, "bu konuları yapıcı bir şekilde Fransa ile konuşmaya ve İtalyan halkının iyiliği için yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını" belirtti.

İtalya'da koalisyon ortaklarından sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Luigi Di Maio ve aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri Salvini son dönemlerde sık sık Fransa'yı Afrika'da sömürgeci bir politika izlemek ve İtalyan yargısından kaçan teröristleri ülkesinde barındırmakla suçluyordu. Di Maio ve Salvini ayrıca Sarı Yelekliler hareketine açık destek veren açıklamalarıyla Fransa'nın da tepkisini çekmişti.

M5S lideri, Başbakan Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Di Maio'nun hafta başında Paris'e giderek Sarı Yelekliler'in bazı temsilcileriyle bir araya gelmesi üzerine de Fransa Dışişleri Bakanlığı, Roma'daki Büyükelçisi Christian Masset'i geri çağırma kararı aldığını açıkladı.

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