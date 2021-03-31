İtalya ile Rusya arasında casusluk krizi

.İtalya, bir Rus askeri yetkiliye gizli belgeler satmaya çalıştığı iddia edilen İtalyan donanma subayının suç üstü yakalanmasının ardından, iki Rus yetkiliyi sınır dışı edeceğini duyurdu.

İtalyan polisi tarafından bugün Roma'da yapılan açıklamada, İtalyan subayın salı akşamı Rus bir yetkili ile gerçekleştirdiği "gizli buluşma" sırasında casusluk suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon sırasında iki şüphelinin de yakalandığı, ancak sadece İtalyan subayın tutuklandığı kaydedildi. İtalyan şüphelinin, "gizli belgeleri" para karşılığı başka kişilere vermeye çalışmakla suçlandığı belirtilirken, Rus Büyükelçiliği'nde görevli kişinin ise diplomatik dokunulmazlık nedeniyle tutuklanmadığı ifade edildi. Polisin her iki şüpheliye de, "casusluk ve devlet güvenliği ile ilgili ciddi suçlamalar" yönelttiği bildiriliyor.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da, Rusya'nın Roma Büyükelçisi Sergey Rasov'un bu sabah bakanlığa çağrılarak, protesto notası verildiğini açıkladı. Bakan, Rus Büyükelçi'ye "çok ciddi işlere karışan iki Rus yetkilinin sınır dışı edileceği bilgisinin verildiğini" belirtti.