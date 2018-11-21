İtalya ile Türkiye Yerel Lezzetler İçin İşbirliği Yapıyor

Tanıtım toplantısındaysa İtalyan Mutfağı denildiğinde ilk akla gelenlerden birisi olan “makarna” ön plandaydı. Michelin yıldızlı restaurantlarda görev alan aşçı Christoph Bob tarafından taze yapılmasıyla ünlü İtalyan makarnasının incelikleri anlatıldı. Toplantı sırasında Bob, öncelikle makarna hamurunun nasıl hazırladığını gösterdi, daha sonra makarnayı pişirdi.

Ankara’da İtalyan Mutfağı’nın tanıtım haftası vesilesiyle Chianti Vadisi Klasik Zeytinyağı, Gragnano Makarnası gibi “coğrafi işaret tescili”ne sahip ürünler tanıtıldı. Bu çerçevede Türk Patent Enstitüsü ile İtalyan Coğrafi İşaretler Birliği’nin işbirliğiyle çıkartılan “Toprağın Bereketi” kitabıyla yöresel tatlara sahip ürünlere Avrupa Birliği kapsamında “coğrafi işaret tescili” alma çabaları da anlatıldı. Kitapta, Türk Kahvesi’ne de özel yer veriliyor.

İtalya ve Türkiye, zeytin, zeytinyağı ve üzüm gibi ortak tarım ürünleri konusundaki ortak değerlerinden yola çıkarak, Aydın inciri, Malatya kayısısı gibi ürünlere “coğrafi işaretler tescili” alınması konusunda işbirliği içinde çalışıyor.

VOA Türkçe’nin takip ettiği tanıtım toplantısında, Türk damak tadı açısından İtalyan makarnasının özellikleri konuşuldu. Katılımcılar, makarnanın İtalyanlar tarafından daha az pişirilerek diri bırakıldığını kaydederek, iki ülkenin mutfak kültüründeki farklılıklara işaret ettiler.

Şef aşçı Bob ise makarnayı zeytinyağı ile pişirdiğini anımsatarak, Türk damak tadında margarin veya tereyağı kullanıldığını bildiğini ancak zeytinyağı ile pişirmeyi daha sağlıklı bulduğunu anlattı. Bob, Türk mutfağını da çok beğendiğini belirterek, her iki ülkedeki zengin mutfak kültürüne vurgu yaptı.

