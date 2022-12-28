İtalya, Japonya ve Hindistan'dan Çin'i kızdıran 'koronavirüs' hamlesi! "Durumu abartıyorlar" sözleriyle tepki geldi

Çin'de geçtiğimiz Kasım ayında ülke çapında görülen protestoların ardından, 2020 yılının başından bu yana uygulanan "Sıfır Covid" stratejisini fiilen rafa kaldırıldı. 8 Ocak 2023’te sınırlarını yeniden açmaya hazırlanan Çin'de bu gelişmenin ardından ise vaka sayılarında artış yaşandı.

ÇİN KARANTİNAYI KALDIRILIYOR

Sınırların açılmasıyla Çin'e gelen yolcular için karantina sona erecek ve Çin vatandaşları için pasaport başvuruları devam edecek.

ZORUNLU TEST VE KARANTİNA

İtalya, Japonya, Malezya, Tayvan ve Hindistan’ın aralarında bulunduğu birçok ülke vaka sayılarındaki artışın ardından Çin’den gelen yolculara test ve çeşitli kısıtlamalar getirdi. İtalya, Çin’den gelen tüm yolculara zorunlu Covid-19 testi uygulanacağını aktardı. İtalya Sağlık Bakanı Orazio Schillaci yaptığı açıklamada, bunun virüsün herhangi bir yeni varyantının "gözetimini ve tanımlanmasını sağlamak" ve "İtalyan nüfusunu korumak" için gerekli olduğunu ifade etti.



JAPONYA'DAN ÇİN'İ KIZDIRACAK KARAR

Japonya, cuma gününden itibaren Çin'den gelen tüm yolculara ve Çin’i 7 gün içinde ziyaret edenlere test zorunluğu getirirken, testi pozitif çıkanların semptomları varsa 7 gün, asemptomatikse 5 gün karantinaya alınacağını açıkladı. Japonya ayrıca, Çin'e ve Çin’den yapılan uçuşların sayısını da azaltacak.

Hindistan, Çin, Japonya, Güney Kore, Hong Kong ve Tayland'dan gelen yolculara seyahat öncesi negatif sonuçlu test zorunluluğu getirirken, semptomları olan veya testleri pozitif çıkan yolcuların karantinaya alınacağı aktarıldı.



Tayvan, Çin'den hava yolu veya deniz yoluyla gelen yolculardan 1 Ocak'tan 31 Ocak'a kadar test zorunluluğu getirerek, testi pozitif çıkanların evde izole edilebilecekleri ifade edildi. Malezya ise, Çin’den gelen yolculara ek izleme ve gözetim önlemlerini uygulamaya koydu.

ABD, Çin’den gelen yolcular hakkında önlem almayı düşündüğünü ifade etti. İngiltere ve Almanya ise, durumu yakından izlediklerini ancak Çin’den gelen yolculara için yeni kısıtlamalar getirmeyi düşünmediklerini belirtti.

ÇİN'DEN TEPKİ: DURUM ABARTILIYOR

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, Batılı ülkeleri ve medyayı Çin’deki durumu "abartmakla" ve "Çin'in Covid-19 politikalarını çarpıtmakla" suçladı. Çin'in tüm ülkelerin Covid-19 politikalarının “bilime dayalı ve orantılı" olması gerektiğine dikkat çeken Wang, Covid-19 politikalarının ticareti etkilememesi gerektiğine inandığını belirterek, sınır ötesine güvenli seyahat, küresel tedarik zincirlerinin istikrarını korumak, ekonomik toparlanma ve büyümeyi desteklemek için ortak çaba çağrısında bulundu.

Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, günlük vaka sayılarının artık açıklanmayacağını duyurmuştu. (İHA)

