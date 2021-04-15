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İtalya Johnson & Johnson aşısının kullanımını askıya aldı

15.04.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya yaptığı açıklamada, markanın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki soruşturması sebebiyle aşıyı Avrupa'da piyasaya sürülmesini geciktirmesinin ardından, Johnson Johnson Covid-19 aşısının yaklaşık 184 bin dozunun kullanımını askıya aldığını açıkladı.

İtalya Johnson & Johnson aşısının kullanımını askıya aldı

İtalya’dan yapılan açıklamaya göre, kan pıhtısı sorunları nedeniyle ABD’de durdurulmasına karar verilen tek dozluk Johnson & Johnson Covid-19 aşısının ülkede kullanımının askıya alındığı bildirildi.

Ülkedeki 184 bin Johnson & Johnson Covid-19 aşısının kullanımının askıya alındığı belirtilirken İtalya’nın Covid özel komiseri, ABD'li şirketten gelen ilk aşı sevkiyatının İtalya’ya ulaştığını ancak şimdilik bölgesel merkezlere dağıtılmayacağını açıkladı.

ABD’nin en önemli iki sağlık kuruluşu olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) aşı ile ilgili durdurulması tavsiyesi almasının ardından Avrupa'daki aşı yetkilileri farklı yaklaşımlar benimsedi.

BELÇİKA VE FRANSA KULLANMAYA DEVAM EDİYOR

Yunanistan, tek dozluk Johnson & Johnson Covid-19 aşısının kullanımını beklemeye alırken, Belçika ve Fransa aşıya devam edeceklerini söylediler.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), önümüzdeki hafta Johnson & Johnson Covid-19 aşısı hakkında bir tavsiye yayınlamayı beklediğini söyledi.

İtalya’nın aşı yetkilileri daha önce aşının kullanımını 60 yaşın üzerindeki insanlarla sınırlayabileceklerini belirtmişti.

Tek doz olarak uygulanan Johnson & Johnson Covid-19 aşısının, tedarik gecikmelerinin ve AstraZeneca aşısında tespit edilen kan pıhtısı sorunlarının baş göstermesinin ardından İtalya’da yavaş ilerleyen aşı kampanyasını hızlandırması ümit ediliyordu.

'YIKICI ETKİYE SAHİP OLABİLİR'

AstraZeneca aşısının kullanımı Mart ayının ortasında İtalya'da üç gün süreyle askıya alınırken şu anda yalnızca 60 yaşın üzerindeki kişiler için öneriliyor.

Roma çevresindeki Lazio bölgesinin sağlık şefi Alessio D’Amato, "Johnson & Johnson aşısı üzerindeki olası yaş kısıtlamaları, AstraZeneca vakasında olduğu gibi yıkıcı etkiye sahip olabilir" derken, "Aşılama kampanyasına ciddi zarar verme riski var" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı

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