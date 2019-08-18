İtalya Kıyılarında Mülteci Krizi

İtalya’nın Lampedusa Adası kıyılarında bekleyen içinde sığınmacıların bulunduğu gemi Lampedusa’ya yanaşamıyor. Bunun nedeni İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvani’nin buna izin vermemesi.

İspanya sığınmacıları kabul edeceğini açıkladı ancak gemiyi işleten yardım kuruluşu bunu kabul etmedi. Yardım kuruluşu buna gerekçe olarak İspanya’nın bölgeden uzak olmasını ve geminin içinde bulunduğu şartlarda o kadar uzak mesafeye gitmenin çok tehlikeli olacağını belirtti.

Daha önce haber ajanslarına gemide gerilimin arttığı yönündehaberler yansımıştı.

Açık Eller adlı yardım kuruluşunun sözcüsü, acil bir insani krizle karşı karşıya olduklarını belirtmişti.

Yardım gemisi söz konusu sığınmacıları Libya açıklarında gemiye almıştı. Gemi 2 haftadır İtalya kıyılarında bekliyor.

İspanya merkezli Açık Eller adlı yardım kuruluşu savaşlardan, yoksulluktan kaçıp Avrupa’ya ulaşmaya çalışanları denizden kurtarmaya çalışıyor.

Örgüt, Salvini’yi gemideki 107 sığınmacıyı ırkçı propagandasına alet etmekle suçladı.

Gemiden 4 kişi denize atlayarak Lampedusa’ya ulaşmaya çalıştı ancak gemi mürettebatı denize atlayarak sığınmacıları tekrar gemiye aldı.

Gemide önceleri 147 sığınmacı bulunuyordu. Aralarında hasta ve çocukların olduğu 40 kişinin daha sonra kıyıya çıkmalarına izin verildi.

