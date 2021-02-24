İtalya, Kongo Büyükelçisi Luca Attanasio'nun öldürüldüğü saldırı için BM'den açıklama istedi

Di Maio, saldırının WFP tarafından düzenlenen bir misyon sırasında meydana geldiğini; bu nedenle hem BM Genel Sekreterliği'nden hem de WFP'den olayla ilgili soruşturma ve detaylı bir rapor talep ettiğini açıkladı.

İtalya hükümeti, Pazartesi günü Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luca Attanasio'nun hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler'den (BM) açıklama istedi. Saldırı, Afrika kıtasının ve dünyanın en tehlikeli parklarından biri olarak görülen Virunga Ulusal Parkı yakınlarında düzenlenmişti.

'Zırhlı aracı yoktu' iddiası yalanlandı

Saldırının ardından İtalyan basınında yayımlanan ilk haberlerde İtalyan büyükelçinin bir zırhlı araç talep ettiği ancak bürokratik işlemler gereği bu aracın henüz tahsis edilmediği öne sürülmüştü. Di Maio parlamentodaki konuşmasında bu iddiayı yalanladı:

"Kinşasa büyükelçiliğimizin iki adet zırhlı aracı var. Büyükelçi de kentte ve ülke çapındaki gezilerinde bu araçları kullanıyordu ve kendisine en az bir jandarma eşlik ediyordu. Ancak Kinşasa ile Goma (saldırının gerçekleştiği bölge) arası yaklaşık 2500 km. Büyükelçi ve jandarma bu nedenle BM protokollerine güvendiler.

"BM onları Kinşasa'dan bir Monusco (BM'nin Kongo'daki barış gücü) uçağıyla aldı ve Goma'ya götürdü. Misyon, BM davetiyle düzenlendi. Otomobille yapılan yolculuk da WFP organizasyonuyla gerçekleşti.

"WFP ve BM'den, alınan güvenlik tedbirlerinin ve bu kararların kime ait olduğunun açıklığa kavuşturulması için soruşturma açılmasını talep ettik."

İtalya Dışişleri Bakanı'nın verdiği bilgiye göre, 6 kişilik silahlı bir grup yola barikat kurarak ve havaya ateş açarak WFP konvoyunu durdurdu ve konvoydakileri araçlarından indirdi. Bu sırada yaklaşık 1 km mesafede olan Kongolu askerler ve Virunga Ulusal Parkı bekçileri silah sesleri üzerine bölgeye gitti.