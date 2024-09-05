İtalya Kültür Bakanı sevgilisini danışman yapmaya çalıştı, ortaya çıkınca özür dileyip istifa etti

62 yaşında ve evli olan Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano’nun 41 yaşındaki influencer Maria Rosaria Boccia ile ilişkisi, Boccia’nın sosyal meyda paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre Boccia, 26 Ağustos’ta Instagram’da Bakan ile birlikte bir fotoğrafını, "Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano'ya beni Büyük Etkinliklerden Sorumlu Bakan Danışmanı olarak atadığı için teşekkür ederim" mesajıyla paylaştı.

Bu atama kısa sürede basının dikkatini çekti. Bakanlık ise haberi yalanladı.

İNFLUENCER İLE BAKANLIK ARASINDA ZITLAŞMA

Sangiuliano’nun ekibi böyle bir atama yapılmadığını söyleyince Boccia yeni ifşaatlar yapmaya başladı. Boccia’nın paylaşımları ve basına sızdırılan belgeler, influencer’ın son aylarda resmi etkinliklere Bakan ile birlikte katıldığını gösteriyordu. Bu paylaşımlarla Boccia’nın İtalya’nın başkanlığında düzenlenen G7 toplantıları gibi etkinliklere dair hassas güvenlik bilgilerine de erişimi olduğu şüphesi doğdu.

BAŞBAKAN MELONİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Skandalın büyümesiyle Başbakan Giorgia Meloni şahsen bir açıklama yaparak güvenlik endişelerini gidermeye çalıştı.

Pazartesi akşamı Rete 4 kanalındaki bir programa bağlanan Meloni, Boccia’nın G7 ile alakalı gizli belgelere erişimi olmadığını belirtti. Meloni ayrıca influencer için kamu bütçesinden harcama yapılmadığını da savundu.

G7 NEDİR?

G7 (Group of Seven), yedi ülkenin arasında uluslararası bir birliktir. Grup Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşmakta olup Avrupa Birliği de G7 içinde temsil edilmektedir.