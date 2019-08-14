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İtalya Morandi Köprüsü kurbanlarını anıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 14:27 | Son Güncelleme

Cenova kentinde geçen yıl çöken Morandi Köprüsü'nde hayatını kaybeden 43 kişi resmi törenle anıldı - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: - "Biz sizi unutmadık. Bir yıl geçti ama sizin hatıralarınız bizi asla terk etmedi. Cenova bugün yeniden doğuş arzusunun sembolüdür" - "Yeni köprü gelecek yıl nisanda hizmete girecek"

İtalya'nın kuzeybatısındaki Cenova kentinde geçen yıl çöken Morandi Köprüsü'nde hayatını kaybeden 43 kişi için anma töreni düzenlendi.

Facianın birinci yılında İtalyan devlet erkanı, hayatını kaybedenlerin yakınları ile çok sayıda Cenovalı, yeni köprünün yapıldığı yerde gerçekleştirilen resmi anma töreninde bir araya geldi.

Törene, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koalisyon hükümetinin kriz içindeki ortakları Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı aynı zamanda Lig Partisi lideri Matteo Salvini, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Çalışma Bakanı Luigi Di Maio ve Cenova Belediye Başkanı Marco Bucci de katıldı.

Köprünün çöktüğü saat olan 11.36'da bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu süresince kentteki kiliselerin çanları ve Cenova limanının sirenleri çalınırken, sokaklara çıkan binlerce Cenovalı, saygı duruşuna alkışlarla eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Mattarella, kurbanların yakınları tarafından alkışlarla karşılanırken onlarla kucaklaştı.

- "Yeni köprü gelecek yıl nisanda hizmete girecek"

Başbakan Conte, kurban yakınlarına hitaben yaptığı konuşmada, "Biz sizi unutmadık. Bir yıl geçti ama sizin hatıralarınız, bizi asla terk etmedi. Cenova bugün yeniden doğuş arzusunun sembolüdür." dedi.

Yeni köprünün gelecek yıl nisanda hizmete gireceğini bildiren Conte, "Bu köprü yeniden doğuşun simgesidir." ifadesini kullandı.

Cenova Belediye Başkanı Marco Bucci, bugün birlik olma zamanı olduğunu belirterek, Cenova'nın gelişmek istediğini, birinci sınıf altyapıyı hak ettiğini vurguladı.

- "Vatandaş olarak bu tür olayların olabileceğini kabul edemeyiz"

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının temsilcisi Egle Possetti, adalet istediklerine dikkati çekerek, "Adalet yoksa demokratik bir devletten bahsedilemez. Vatandaş olarak bu tür olayların olabileceğini kabul edemeyiz. Çaresiz kalamayız, somut bir işaret istiyoruz ki böylece vatandaşlar kendini güvende hissedebilir." diye konuştu.

Cenova Başpiskoposu Kardinal Angelo Bagnasco, hayatını kaybedenleri "kentin melekleri" olarak tanımlarken, "Cenova onları asla unutmayacak." dedi.

Cenova İslam Toplumu Başkanı Zahoor Ahmed Zargar da "Köprünün yıkılmasıyla şehir bölündü ama kalpler bölünmedi. Cenova'nın köprülere ihtiyacı var, duvarlara değil." ifadelerini kullandı.

Bu arada, hayatını kaybedenlerin yakınları istememesine rağmen köprünün işletmesi ve bakımından sorumlu Autostrade per l'Italia (ASPI) ve Atlantia şirketlerinin yöneticilerinin törene katılması dikkati çekti.

- Olay

Kuzey İtalya'yı Fransa'ya bağlayan ana arterlerden A10 otoyolunun Cenova kent merkezinden geçen kısmında yer alan Morandi Köprüsü, 14 Ağustos 2018'de çökmüştü.

Köprünün bir kısmının üzerinden geçen araçlarla binaların üstüne yıkılması sonucu 43 kişi yaşamını yitirmişti.

Facianın ardından köprünün ayakta kalan kısımları, 28 Haziran'da patlatılarak yıkılmıştı.

Faciaya ilişkin ay başında açıklanan ilk uzman raporunda, asma köprünün taşıyıcı çelik halatlarında, kesitlerinde ve bağlantı noktalarında yüksek oranda aşınma olduğu ve önemli bakımlarının eksik kaldığı tespitleri yapılmıştı.

Yıkılan Morandi Köprüsü'nün ardından yenisinin yapımına martta başlanırken, yeni köprünün mimarlığını Cenovalı dünyaca ünlü İtalyan Mimar Renzo Piano üstlendi.

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