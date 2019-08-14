İtalya Morandi Köprüsü kurbanlarını anıyor

İtalya'nın kuzeybatısındaki Cenova kentinde geçen yıl çöken Morandi Köprüsü'nde hayatını kaybeden 43 kişi için anma töreni düzenlendi. Facianın birinci yılında İtalyan devlet erkanı, hayatını kaybedenlerin yakınları ile çok sayıda Cenovalı, yeni köprünün yapıldığı yerde gerçekleştirilen resmi anma töreninde bir araya geldi. Törene, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koalisyon hükümetinin kriz içindeki ortakları Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı aynı zamanda Lig Partisi lideri Matteo Salvini, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Çalışma Bakanı Luigi Di Maio ve Cenova Belediye Başkanı Marco Bucci de katıldı. Köprünün çöktüğü saat olan 11.36'da bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu süresince kentteki kiliselerin çanları ve Cenova limanının sirenleri çalınırken, sokaklara çıkan binlerce Cenovalı, saygı duruşuna alkışlarla eşlik etti. Cumhurbaşkanı Mattarella, kurbanların yakınları tarafından alkışlarla karşılanırken onlarla kucaklaştı.

- "Yeni köprü gelecek yıl nisanda hizmete girecek" Başbakan Conte, kurban yakınlarına hitaben yaptığı konuşmada, "Biz sizi unutmadık. Bir yıl geçti ama sizin hatıralarınız, bizi asla terk etmedi. Cenova bugün yeniden doğuş arzusunun sembolüdür." dedi. Yeni köprünün gelecek yıl nisanda hizmete gireceğini bildiren Conte, "Bu köprü yeniden doğuşun simgesidir." ifadesini kullandı. Cenova Belediye Başkanı Marco Bucci, bugün birlik olma zamanı olduğunu belirterek, Cenova'nın gelişmek istediğini, birinci sınıf altyapıyı hak ettiğini vurguladı. - "Vatandaş olarak bu tür olayların olabileceğini kabul edemeyiz" Hayatını kaybedenlerin yakınlarının temsilcisi Egle Possetti, adalet istediklerine dikkati çekerek, "Adalet yoksa demokratik bir devletten bahsedilemez. Vatandaş olarak bu tür olayların olabileceğini kabul edemeyiz. Çaresiz kalamayız, somut bir işaret istiyoruz ki böylece vatandaşlar kendini güvende hissedebilir." diye konuştu. Cenova Başpiskoposu Kardinal Angelo Bagnasco, hayatını kaybedenleri "kentin melekleri" olarak tanımlarken, "Cenova onları asla unutmayacak." dedi.