HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'nın çoğu bölgesinde koronavirüs tedbirleri gevşetildi

İtalya'nın çoğu bölgesinde koronavirüs tedbirleri gevşetildi

21.06.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler, bugün itibarıyla 21 idari bölgenin 20'sinde gevşetildi.

İtalya'nın çoğu bölgesinde koronavirüs tedbirleri gevşetildi

Ülkede Kovid-19 salgınında günlük vaka ve ölüm sayılarındaki düşüşün sürmesi sebebiyle hükümet, Sicilya, Toskana, Bolzano Özerk Yönetimi, Kalabriya, Kampanya, Bazilikata, Marche bölgelerini orta riskli "sarı" kategoriden, düşük riskli "beyaz" kategoriye aldı. Böylece ülke genelinde "beyaz" kategoriye alınan bölge sayısı 13'ten 20'ye yükseldi.

BEYAZ BÖLGELERDE TÜM TEDBİRLER KALDIRILDI

"Beyaz" kategoride yer alan bölgelerde maske takma ve sosyal mesafe tedbirleri dışındaki tüm Kovid-19 tedbirleri tamamen kaldırıldı.

Ülkede sadece kuzeydeki Val d'Aosta bölgesinin "sarı" kategoride kaldığı, bu bölgenin de gelecek hafta beyaz kategoriye alınmasının beklendiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyorCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Diğer yandan, bazı siyasi parti temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda, açık havada maske takma kuralının gevşetilmesi gündeme geldi.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın talimatıyla toplanan Koronavirüs Bilim Teknik Kurulu'nun bu konuda bir görüş açıklamasının beklendiği ve temmuz ayı başından itibaren açık havada maske takma kuralının da kaldırılacağı ifade edildi.

Tarih verildi! Hollanda'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyorTarih verildi! Hollanda'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor

VAKA VE CAN KAYIPLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 81 bin 752 testte 495 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 253 bin 460'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 76 bin 853'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 385'e geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 artarak 127 bin 291'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 11 bin 320 artışla 4 milyon 49 bin 316'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 46 milyon 219 bin 493 oldu. Aşılananların 15 milyon 880 bin 154'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünüEn iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünü
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
Delta varyantı okulları sardı! Ülke genelinde hızla yayılıyorDelta varyantı okulları sardı! Ülke genelinde hızla yayılıyor
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İtalya

En Çok Okunan Haberler

Oğlunun sözlerine yorum yağdı

Oğlunun sözlerine yorum yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Aleyna'nın annesinden bikinili paylaşım

Aleyna'nın annesinden bikinili paylaşım

Para karşılığı ilişki yaşadığını öne sürmüştü! Ağlayarak savunma yaptı

Para karşılığı ilişki yaşadığını öne sürmüştü! Ağlayarak savunma yaptı

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Tarihi Galata Kulesi'nde intihar girişimi! Birden aşağıya atladı

Tarihi Galata Kulesi'nde intihar girişimi! Birden aşağıya atladı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.