İtalya'nın köprüleri teker teker çöküyor

İtalya'da son yıllarda 5 köprünün çökmesi ve bu olaylarda toplam 46 kişi yaşamını yitirmesi, ülkede köprü güvenliği ve denetimi tartışmalarını gündeme getirdi.

Mühendislik ve inşaat alanında özellikle de karayolu, tünel ve köprü inşası bakımından öncü ülkelerden olan İtalya'da son 3 yılda, 4'ü kendiliğinden biri ise doğal afet nedeniyle 5 köprü çöktü.

Bu 5 olayın 2'sinde can kaybı yaşanmazken diğer üç hadisede ise aralarında yabancıların da olduğu 46 kişi hayatını kaybetti.

Son olayın ardından ülkede devlet ya da özel sektör tarafından kontrol edilemeyen binlerce viyadük, köprü ve çok sayıda tünel olduğunun ortaya çıkmasıyla bu yapıların güvenlik ve bakımları tartışma konusu oldu.

İtalya Ulusal Çevre Jeolojisi Derneği Başkanı Antonello Fiore, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çökme hadiselerini değerlendirdi.

İtalya'nın üzerinde bulunduğu kara parçasının jeolojik ve jeomorfolojik bakımdan hassas olduğunu dile getiren Fiore, bu nedenle konuya ciddiyetle yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Sadece köprülerin fiziki yapısına odaklanmanın yetersiz kalacağının altını çizen Fiore, "Sorun sadece yapıların kendisinde değil, yapıldığı yerler bakımından da sıkıntılı. Karmaşık bir durum söz konusu. Bunu kısa zamanda çözmek zor. Böylesine karışık bir problemi çözmek için uzun vadeli bir programlama lazım. Kontrol edersiniz, gözlem yaparsınız ve buna göre müdahale edersiniz." diye konuştu.