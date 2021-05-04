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İtalya'nın "koronasız" adası: Herkes aşılandı!

04.05.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da aşılama kampanyası tamamlanan Procida Adası "Covidsiz ada" oldu.

İtalya'nın "koronasız" adası: Herkes aşılandı!

İtalya'nın Procida Adası'nda ikamet eden herkese yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı yapıldı.

İtalyan Rainews24 kanalının yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, Napoli kenti açıklarındaki turistik yerlerden olan Procida Adası'nda ikameti bulunanlar Covid-19'a karşı aşılandı. Böylece, tüm yerleşik nüfusun aşılamasını tamamlayan ilk İtalyan adası Procida oldu.

YÜZDE 92'Sİ AŞILANDI

Ada'da yaklaşık 6 bin 900 doz aşı yapıldığı ve bunun kayıtlı nüfusun yüzde 92'sini kapsadığı belirtildi.

Aşılama kapsamasının yüksek düzeye ulaşmasının Ada'da virüsün yayılma riskinin düşürülmesine katkı yapacağı kaydedildi.

Procida'nın ardından komşu Ischia Adası'nda da yarından itibaren ada sakinlerine yönelik aşılama çalışmalarının yoğunlaşacağı bildirildi.

PROCIDA 'COVIDSİZ ADA'

İtalyan basınında konuya ilişkin çıkan diğer haberlerde de Procida'dan "Covidsiz ada" olarak bahsedildi.

Bu arada, Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı bugün itibarıyla 21 milyon 27 bin 308 oldu. Aşılananların 6 milyon 348 bin 757'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Ülkede 14 aydır devam eden Covid-19 salgınında, bugüne kadar 121 binden fazla insan hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İtalya

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