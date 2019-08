Proactiva Open Arms Başkanı Oscar Camps, "Kurtarılan göçmenlerin sağlığını, diğer her türlü saçma kriterlerin önüne koyuyoruz. Yaşadıkları stres çok büyük, sinir krizi geçirenler oldu ve her an her şey olabilir. Çözüm üretme kapasitesi olmayan 28 AB ülkesinin acil insani duruma çözüm getireceği zamana kadar beklemeye devam edeceğiz." dedi.

İspanyol hükümetinin yasaklamasına ve İtalya'nın düzensiz göçmenleri kurtaran STK'lere karşı sert önlemlerine rağmen Akdeniz'e açılan Proactiva Open Arms'a ait gemi, 55 ve 68 kişilik iki ayrı düzensiz göçmen grubunu kurtarmıştı. Gemideki, hamile iki kadın İtalya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 3 Ağustos'ta alınarak hastaneye götürülmüştü.

- Akdeniz'deki "düzensiz göçmen" sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor. Coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya göçmenleri taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri almaya yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.