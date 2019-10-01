HABER

Oy kullanma yaşı 16'ya indirilebilir!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2019 16:47 | Son Güncelleme

İtalya'da kısa süre önce göreve başlayan koalisyon hükümeti oy kullanma yaşını 18'den 16'ya çekmek için harekete geçti.

Oy kullanma yaşı 16'ya indirilebilir!

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Dışişleri Bakanı ve 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Luigi Di Maio, genel seçimlerde oy kullanma yaşının 16'ya indirilmesini değerlendirdiklerini açıkladı.

Bazı ülkelerde hali hazırda bu uygulamanın bulunduğunu belirten Conte, hükümetin henüz konuyu görüşmediğini fakat bunu yapabileceklerini belirterek teklifi geri çevirmeyeceğini duyurdu.

Di Maio ise Facebook'tan yaptığı açıklamada "Gençlerin siyasetin merkezine konması, onların dinlenmesi ve onlara saygı duyulması lazım" ifadelerini kullandı.

"İtalyan gençlerinin 'zor beğenen', 'şımarık' ve 'Gretini' (16 yaşındaki iklim aktivisti Greta'yı destekleyen gençler için kullanılan terim) olarak nitelendirildiğini belirten Di Maio, "Eğer 16 yaşındaki bir birey çalışıp vergi ödeyebiliyorsa oy da kullanabilmeli" diyerek uygulamanın arkasında olduğuna işaret etti.

SEÇMEN SAYISI BİR MİLYON KİŞİ ARTACAK

İtalya'da oy kullanabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Parlamento'nun üst kanadını seçmek için ise 25 yaşında olma şartı bulunuyor.

Yapılacak değişiklikle İtalya Avrupa Birliği'nde Avusturya'nın ardından seçme yaşını 16'ya düşüren ikinci ülke olacak.

Seçim ve siyasi analiz firması YouTrend başkanı Lorenzo Pregliasco, oy verme yaşının düşürülmesiyle sandığa gidecek seçmen sayısının bir milyon kişi artacağını söyledi.

Avrupa Birliği üyesi Almanya ve İskoçya'da bölgesel seçimlerde 16 yaşına girmiş gençler oy kullanabiliyor. Fakat genel seçimler için yaş sınırı hala 18'de bulunuyor.

Macaristan'da ise 16 yaşındaki bir genç evli olması şartıyla genel seçimlerde oy kullanabiliyor. Bekar bir gençin ise sandığa gidebilmesi için 18 yaşını beklemesi gerekiyor.

Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası
Barış Akademisyenleri Görevlerine Dönebilecek mi?Barış Akademisyenleri Görevlerine Dönebilecek mi?
Fransa'da 'Kimyasal' İsyanFransa'da 'Kimyasal' İsyan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Oylama 16 yaş İtalya yaş sınırı oy verme

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

'Bugün başlıyoruz'

'Bugün başlıyoruz'

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Oldu olacak 7 yaşa indirin okul çağı ne de olsa.16 yaşındaki çocuğun aklı nerde olur hiç düşündünüzmü bre gafiller....
daha iyi bence . bir ülkenin durumunu en iyi gençleri bilir .
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lübnan Başbakanı, güzel modele 16 milyon dolar hediye etmiş

Lübnan Başbakanı, güzel modele 16 milyon dolar hediye etmiş

Alışveriş merkezinde silahlı saldırı

Alışveriş merkezinde silahlı saldırı

Arbede, polis müdahalesi, şiddet! Ülke ayakta

Arbede, polis müdahalesi, şiddet! Ülke ayakta

İlginç seçim! Her aday kendisinin kazandığını iddia ediyor

Her aday kendisinin kazandığını iddia ediyor!

Yunanistan 2020 sonuna kadar '10 bin mülteciyi Türkiye'ye geri gönderecek'

Yunanistan'dan flaş Türkiye kararı!

Peru'da Devlet Başkanı parlamentoyu, parlamento da Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.