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İtalya Parlamentosu'na sunulan mafya raporu: 'Şiddetten uzaklaşarak beyaz yakalı işlere giriyorlar'

22.09.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da İçişleri Bakanlığı'na bağlı Mafyayla Mücadele Soruşturma Dairesi (DIA) tarafından hazırlanan rapor parlamentoya sunuldu. Raporda, "mafya ile beyaz yakalı işler arasındaki sinerjiye" vurgu yapılıyor. Rapora göre mafya örgütleri arasında şiddetten uzaklaşarak "beyaz yakalı" sektörlere sızma eğilimi artıyor.

İtalya Parlamentosu'na sunulan mafya raporu: 'Şiddetten uzaklaşarak beyaz yakalı işlere giriyorlar'

İtalya'da İçişleri Bakanlığı'na bağlı Mafyayla Mücadele Soruşturma Dairesi (DIA) tarafından hazırlanan rapor parlamentoya sunuldu. Raporda, "mafya ile beyaz yakalı işler arasındaki sinerjiye" vurgu yapılıyor. Rapora göre mafya örgütleri arasında şiddetten uzaklaşarak "beyaz yakalı" sektörlere sızma eğilimi artıyor.

Raporda, mafya tipi suç örgütleri son yıllarda yaşanan değişimlere ayak uydurabilmek için, giderek artan bir şekilde şiddet kullanımı yerine "iş dünyasına sessizce sızma" stratejisine başvurdukları vurgulandı.

DIA'nın yılda iki kez yayımladığı raporda, Calabria bölgesi merkezli 'Ndrangheta, Campania merkezli Camorra, Sicilyalı Cosa Nostra ile Puglia mafyasının faaliyetleri incelendi.

2020'nin ikinci yarısında mafya cinayetleri azalırken; iş dünyasındaki yasa dışı mafya faaliyetlerinin, mafyanın üretim sektörüne sızmasının ve kamu fonlarını ele geçirmesinin arttığı belirtildi.

Raporda 2020'nin ikinci yarısında Covid-19 pandemisinin mafya örgütleri üzerindeki etkilerine de odaklanıldı.

Sağlık krizinin sosyal ve ekonomik sistem üzerindeki olumsuz etkileri vurgulanarak, mafyanın bu durumdan faydalanma yöntemleri ve gelecekteki olası stratejileri analiz edildi.

Rapora göre pandemi süresince, mafyanın "sağlıklı ekonomik ve sosyal dokunun kılcal damarlarına sızma eğilimi belirginleşti".

Mafya örgütlerinin sağlık krizinden faydalanma yöntemleri arasında, zor durumdaki şirketleri ucuza devralma ve pandeminin etkilerine karşı devlet yardımları için tahsis edilen kamu kaynaklarını ele geçirme gibi yöntemler sayıldı.

'Mafyaların belgelere ihtiyacı yoktur'

Raporda, Mafyayla Mücadele Savcısı Federico Cafiero De Raho'nun bu bağlamdaki şu sözleri de yer aldı:

"Mafyanın modernleşmesi, kriz yüzünden banka kredilerine erişemeyenler gibi zayıf durumdaki ekonomik öznelere yeniden sermaye yatırımıyla tamamlanır. Mafyaların senet imzalamaya, belgelere ihtiyacı yoktur."

6 ayda el konulan mafya varlıklarının değeri 181 milyon euro

DIA ayrıca mafyanın, takibi zor olan kripto para birimlerini kullanma sıklığının arttığını da belirtti. DIA'nın raporunda, "Bu durum, mafyanın küreselleşmenin sunduğu fırsatları değerlendirme yeteneğinin başka bir göstergesidir" denildi.

Rapora göre 2020'nin ikinci yarısında el konulan mafya varlıklarının değeri 181 milyon euro'ya ulaştı. Bu miktar, önceki 6 aylık dönemdeki değerin 4 katından fazlasına denk geliyor.

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