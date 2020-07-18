İtalya Parlamentosuna sunulan rapor: Pandemi, mafya için zenginleşme fırsatı yaratıyor

İtalya'da Mafyayla Mücadele Soruşturma Dairesi (DIA), Covid-19 pandemisinin organize suç çeteleri için savaş sonrası dönem gibi yayılma ve zenginleşme ortamı yarattığı uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı soruşturma birimi tarafından yılda iki kez yayımlanarak parlamentoya sunulan raporda bu kez Covid-19 pandemisinin mafya yapılanmaları üzerindeki etkisine de yer verildi.

Rapora göre pandeminin tetiklediği "ekonomik felç hali" mafya için elverişli ortam yaratıyor. Bu ortam mafyaya, "yalnızca savaş sonrası şartların sağladığı büyüme hızıyla kıyaslanabilecek seviyede bir yayılma ve zenginleşme imkanı" veriyor.

'Devlete alternatif refah çalışmaları'

Raporda, pandemi ve kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle ekonomik sıkıntıda olan işletmelerin mafyanın eline geçmesi riskine işaret edildi.

İtalya'da pandemi öncesi de mevcut olan "yoksulluk ve sosyal huzursuzluk" koşullarının bu dönemde daha da arttığı ve mafya örgütlerinin bundan faydalanabileceği vurgulandı. "Örgütler kendilerini devletin refah çalışmalarına alternatif olarak sunuyor. Temel ihtiyaç malzemeleri ve ekonomik sübvansiyonlar sağlıyorlar" denildi.