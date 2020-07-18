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İtalya Parlamentosuna sunulan rapor: Pandemi, mafya için zenginleşme fırsatı yaratıyor

18.07.2020 12:02 | Son Güncelleme

İtalya'da Mafyayla Mücadele Soruşturma Dairesi (DIA), Covid-19 pandemisinin organize suç çeteleri için savaş sonrası dönem gibi yayılma ve zenginleşme ortamı yarattığı uyarısında bulundu.

İtalya Parlamentosuna sunulan rapor: Pandemi, mafya için zenginleşme fırsatı yaratıyor

İtalya'da Mafyayla Mücadele Soruşturma Dairesi (DIA), Covid-19 pandemisinin organize suç çeteleri için savaş sonrası dönem gibi yayılma ve zenginleşme ortamı yarattığı uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı soruşturma birimi tarafından yılda iki kez yayımlanarak parlamentoya sunulan raporda bu kez Covid-19 pandemisinin mafya yapılanmaları üzerindeki etkisine de yer verildi.

Rapora göre pandeminin tetiklediği "ekonomik felç hali" mafya için elverişli ortam yaratıyor. Bu ortam mafyaya, "yalnızca savaş sonrası şartların sağladığı büyüme hızıyla kıyaslanabilecek seviyede bir yayılma ve zenginleşme imkanı" veriyor.

'Devlete alternatif refah çalışmaları'

Raporda, pandemi ve kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle ekonomik sıkıntıda olan işletmelerin mafyanın eline geçmesi riskine işaret edildi.

İtalya'da pandemi öncesi de mevcut olan "yoksulluk ve sosyal huzursuzluk" koşullarının bu dönemde daha da arttığı ve mafya örgütlerinin bundan faydalanabileceği vurgulandı. "Örgütler kendilerini devletin refah çalışmalarına alternatif olarak sunuyor. Temel ihtiyaç malzemeleri ve ekonomik sübvansiyonlar sağlıyorlar" denildi.

Mafyayla Mücadele Soruşturma Dairesi, mafya örgütlerinin bu faaliyetlerini "toplumsal destek yatırımı" olarak niteledi. DIA, mafyanın pandemi döneminde yaptığı ekonomik yardımlarla "bir yandan mafya üyelerinin bölgedeki 'saygınlıklarını' artırdığını, bir yandan da gelecekteki seçimlerde 'oy paketleri' olarak geri ödenmek üzere kredi yarattığını" bildirdi.

Raporda, İtalya'da 2019'da 51 yerel idarenin mafya sızmaları nedeniyle lağvedildiği hatırlatıldı ve bu sayının rekor teşkil ettiği belirtildi.

Gıda yardımları ve tefecilik

İtalya'nın en büyük mafya yapılanmaları Calabria merkezli 'Ndrangheta, Sicilyalı Cosa Nostra ve Campania bölgesinden Camorra'nın yanı sıra, Puglia bölgesinden Sacra Corona Unita ve Sicilya'nın iç bölgelerinden Stidda örgütleri de faaliyetlerini sürdürüyor.

Avrupa'da koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ülkelerden olan İtalya'da geçen aylarda da mafyayla mücadele uzmanları, örgütlerin pandemiyi fırsata çevirebileceği uyarısında bulunmuştu.

Örgütlerin özellikle düşük gelirli bölgelerde gıda yardımı ve tefecilik gibi faaliyetlerle nüfuzlarını artırmaya çalıştığı belirtilmişti.

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