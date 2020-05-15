İtalya restoranları ve barları yeniden açıyor

Koronavirüs nedeniyle 31 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği İtalya, ülkeyi normalleştirme yönünde önemli bir adım atıyor.

Bloomberg'in elde ettiği taslak belgeye göre aralarında restoranlar ve barların da olduğu tüm perakende işletmeler Pazartesi gününden itibaren yeniden açılacak. Aynı zamanda İtalyanlara kendi bölgelerinde tam dolaşım serbestisi de sağlanacak.

İtalya, Mart ayının başından itibaren koronavirüsün yayılmasını engellemek için ekonomiyi kapatma kararı almış ve ülkedeki üretim durmuştu. Nisan sonu ve mayıs başından itibaren ise sanayi ve inşaat gibi büyük ölçekli faaliyetlerin kademeli olarak yeniden başlatılması kararı çıkmıştı. Hemen ardından sokağa çıkma kısıtlamaları gevşetilerek spor yapma, dolaşma ve ev ziyaretleri gibi özgürlükler geri verilmişti.

İKİ AYRI KURTARMA PAKETİ

İtalya'da hükümet coronanın ekonomideki etkilerini hafifletmek için Mart ayındaki 25 milyar euroluk paketin ardından Çarşamba akşamı da 55 milyar dolarlık ikinci bir kurtarma paketi açıklamıştı.

Avrupa Komisyonu İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 9.5 daralmasını öngörüyor.

