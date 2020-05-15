HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya restoranları ve barları yeniden açıyor

İtalya restoranları ve barları yeniden açıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2020 14:12 | Son Güncelleme

Avrupa'da koronavirüsün en etkili olduğu ülkelerden İtalya, önlemleri büyük ölçüde gevşetiyor. Önce bazı sektörlerdeki fabrikaların açılmasına izin veren İtalya, Pazartesi gününden itibaren de aralarında restoran ve barların da olduğu küçük işletmeleri açmaya hazırlanıyor.

İtalya restoranları ve barları yeniden açıyor

Koronavirüs nedeniyle 31 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği İtalya, ülkeyi normalleştirme yönünde önemli bir adım atıyor.

Bloomberg'in elde ettiği taslak belgeye göre aralarında restoranlar ve barların da olduğu tüm perakende işletmeler Pazartesi gününden itibaren yeniden açılacak. Aynı zamanda İtalyanlara kendi bölgelerinde tam dolaşım serbestisi de sağlanacak.

İtalya, Mart ayının başından itibaren koronavirüsün yayılmasını engellemek için ekonomiyi kapatma kararı almış ve ülkedeki üretim durmuştu. Nisan sonu ve mayıs başından itibaren ise sanayi ve inşaat gibi büyük ölçekli faaliyetlerin kademeli olarak yeniden başlatılması kararı çıkmıştı. Hemen ardından sokağa çıkma kısıtlamaları gevşetilerek spor yapma, dolaşma ve ev ziyaretleri gibi özgürlükler geri verilmişti.

İKİ AYRI KURTARMA PAKETİ

İtalya'da hükümet coronanın ekonomideki etkilerini hafifletmek için Mart ayındaki 25 milyar euroluk paketin ardından Çarşamba akşamı da 55 milyar dolarlık ikinci bir kurtarma paketi açıklamıştı.

Avrupa Komisyonu İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 9.5 daralmasını öngörüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı! 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı!
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 bin 459'a yükseldiİspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 bin 459'a yükseldi
Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklamaKoronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklama

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarışmacıları karantinada!

Survivor yarışmacıları karantinada!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

"Trump'ın Ölüm Saati" Times Meydanı'na asıldı

"Trump'ın Ölüm Saati" Times Meydanı'na asıldı

Bülent Arınç'ın açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu

Bülent Arınç'ın açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Diğer Haberler
ABD'de şiddetli deprem

ABD'de şiddetli deprem

İspanya son 24 saatte koronavirüsten 138 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 bin 459'a yükseldi

İngiltere'de 22 çocuklu Radford ailesinin berber mesaisi

İngiltere'de 22 çocuklu Radford ailesinin berber mesaisi

Bilgisayar korsanı İncil dersini ele geçirip porno açtı!

Bilgisayar korsanı İncil dersini ele geçirip porno açtı!

Tablet şeklinde koronavirüs aşısı insanlarda test edilebilir!

Tablet şeklinde koronavirüs aşısı insanlarda test edilebilir!

Koronavirüs kritik seviyelere ulaştı!

Koronavirüs kritik seviyelere ulaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.