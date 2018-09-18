İtalya Savunma Bakanı Trenta Kosova'da

PRİŞTİNE (AA) - İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta, Kosova ziyareti kapsamında, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile Başbakanı Ramush Haradinaj tarafından kabul edildi.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, İtalyan Bakan Trenta'yı makamında kabul etti.

Thaçi, görüşmede, Kosova ve Sırbistan arasındaki diyalog süreci, Batı Balkanlarda iyi komşuluk ilişkileri ile istikrarın güçlendirilmesi ve Kosova Güvenlik Gücünün Silahlı Kuvvetlere dönüştürülmesi konularını ele aldı.

Thaçi, "Sizin ve NATO'daki diğer ülkelerin desteği ile Kosova Güvenlik Gücü çok etnikli, profesyonel ve NATO standartlarıyla bir güç haline geldi." ifadelerini kullandı.

Trenta ise lojistik alanındaki eğitimlerle ülkesinin Kosova Güvenlik Gücünü desteklemeye devam edeceği taahhüdünde bulundu.

Kosova Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre de Haradinaj görüşmede, Trenta'yı, ülkesindeki son gelişmeler, güvenlik durumunun iyileştirilmesi, iyi komşuluk ilişkileri kurulması ve ülkede hukukun üstünlüğü ile ilgili iyi bir sistem oluşturulmasında elde ettiği başarılar hakkında bilgilendirdi.