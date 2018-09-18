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İtalya Savunma Bakanı Trenta Kosova'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 17:34 | Son Güncelleme

İtalya Savunma Bakanı Trenta Kosova'da

PRİŞTİNE (AA) - İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta, Kosova ziyareti kapsamında, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile Başbakanı Ramush Haradinaj tarafından kabul edildi.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, İtalyan Bakan Trenta'yı makamında kabul etti.

Thaçi, görüşmede, Kosova ve Sırbistan arasındaki diyalog süreci, Batı Balkanlarda iyi komşuluk ilişkileri ile istikrarın güçlendirilmesi ve Kosova Güvenlik Gücünün Silahlı Kuvvetlere dönüştürülmesi konularını ele aldı.

Thaçi, "Sizin ve NATO'daki diğer ülkelerin desteği ile Kosova Güvenlik Gücü çok etnikli, profesyonel ve NATO standartlarıyla bir güç haline geldi." ifadelerini kullandı.

Trenta ise lojistik alanındaki eğitimlerle ülkesinin Kosova Güvenlik Gücünü desteklemeye devam edeceği taahhüdünde bulundu.

Kosova Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre de Haradinaj görüşmede, Trenta'yı, ülkesindeki son gelişmeler, güvenlik durumunun iyileştirilmesi, iyi komşuluk ilişkileri kurulması ve ülkede hukukun üstünlüğü ile ilgili iyi bir sistem oluşturulmasında elde ettiği başarılar hakkında bilgilendirdi.

İtalya'nın Kosova'nın gelişimindeki rolüne de değinen Haradinaj, İtalya ile gelecekteki iş birliklerine yönelik taahhüdünü belirtti.

Kosova Güvenlik Gücünün Silahlı Kuvvetlere dönüştürülmesi noktasında Trenta'dan destek talebinde bulunan Haradinaj, "Kosova Silahlı Kuvvetlerini kurma, ülkenin Avrupa-Atlantik entegrasyon süreci, İNTERPOL ve diğer uluslararası kuruluşlara üye olma noktasında İtalya'nın desteği gereklidir." değerlendirmesinde bulundu.

Haradinaj, Kosova'nın dünyada barışın sağlanması noktasında NATO misyonlarına katılmaya hazır olduğunu vurguladı.

İtalya Savunma Bakanı Trenta da Kosova'nın tüm önemli alanlarda elde ettiği başarılara değinerek, Kosova'nın içinde bulunduğu süreçlere yönelik İtalya'nın desteğinе işaret etti.

Öte yandan, Kosova Güvenlik Gücü Bakanlığı ve İtalya Savunma Bakanlığı arasında Kosova Güvenlik Gücü Bakanı Rrustem Berisha ve İtalya Savunma Bakanı Trenta tarafından bir iş birliği anlaşması imzalandı.

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Elisabetta Trenta Hashim Thaçi Hashim Thaçi ve Başbakanı Ramush Haradinaj İtalya Kosova Priştine

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