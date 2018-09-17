İtalya Savunma Bakanı Trenta Makedonya'da

Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska ise İtalya'nın, özellikle bölgenin kaderinin belirlendiği bu gibi dönemlerde ülkesine yönelik sürekli ve samimi desteğinden dolayı mevkidaşına teşekkür ederek, en son NATO zirvesinde büyük devletlerin ülkesine yönelik desteğini yakından hissettiğini kaydetti.

İki ülkenin ortak geleceğinin Avrupa-Atlantik birliğinde olduğundan emin olduğunu kaydeden Trenta, bu birlikte, demokrasi prensipleri, hukukun üstünlüğü ve karşılıklı dayanışmanın hakim olduğunu vurguladı.

Trenta, Makedonya'nın önemli bir dönemden geçmesinden dolayı Balkanlar turuna Üsküp'ten başladığına dikkati çekerek, Makedonya'nın geleceğinin, Yunanistan ile varılan ve ülkeye Avrupa-Atlantik üyeliği sağlayacak anlaşmaya dayandığını dile getirdi.

Şekerinska, Makedonya'yı ziyaret eden İtalyan mevkidaşı Trenta ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

NATO ittifakına daha önce olmadığı kadar yakın olduklarına işaret eden Şekerinska, "Şimdi sıra, bu güçlü İttifak ile ortaklığımıza yönelik tartışmasız kararını tasdik edecek Makedonya vatandaşlarındadır." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya ile olan işbirliğinin sürekli artacağını dile getiren Şekerinska, Makedonya'nın Lübnan Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) çerçevesinde İtalyan kontenjanındaki asker sayısını arttıracağını, bunun da İtalya'nın ülkesinin askeri kabiliyetlerine inandığının bir kanıtı olduğunu kaydetti.

