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İtalya, STK gemisindeki düzensiz göçmenlere limanını açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 17:11 | Son Güncelleme

Alman sivil toplum kuruluşu Sea-Eye'a ait Alan Kurdi gemisi, İtalya'nın Taranto Limanı'na yanaşarak 88 düzensiz göçmeni tahliye etti

Akdeniz'de bir haftayı aşkın süredir bekleyen Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Sea-Eye’a ait Alan Kurdi gemisi, İtalya’nın izin vermesinin ardından kurtardığı 88 düzensiz göçmeni Taranto Limanı'na çıkardı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalyan makamlarının Taranto Limanı'na yanaşmasına izin verdiği Alan Kurdi gemisi, kurtardığı 88 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, ardından "hotspot" adı verilen göçmen kabul ve kayıt merkezine alındı.

İtalya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Alan Kurdi gemisiyle gelen 88 düzensiz göçmenden 60’ının Fransa ve Almanya tarafından alınacağı, 5’inin Portekiz’e, 2’sinin İrlanda’ya gönderileceği ve 21’inin de İtalya’da kalacağı belirtildi.

Gemideki görevli doktorlardan biri de Rainews24 kanalına verdiği demeçte, göçmenlerin Nijerya, Gambiya, Gine, Kamerun ve Senegal uyruklu olduğunu, çoğunun deniz tutması nedeniyle acı çektiğini ve bitkin olduklarını söyledi.

Öte yandan, Asso Trenta isimli römorkörün de dün Libya açıklarında kurtardığı 151 düzensiz göçmenle bugün Sicilya Adası'ndaki Pozzallo Limanı'na ulaştığı bildirildi.

- Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve STK sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" kaygılarıyla en yakın liman Trablus'a götürmeyi tercih etmiyor.

Düzensiz göçmenleri coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyordu.

İtalya'da ağustosta yaşanan hükümet değişikliğinde göç karşıtı aşırı sağcı partinin yerine sol partilerin gelmesi, ülkenin düzensiz göç politikasında ağustos öncesine göre yumuşamaya yol açmıştı.

Söz konusu hükümet değişikliğinin akabinde İtalya ve Malta'nın talebiyle eylülde Valetta'da düzenlenen mini zirvede bu iki ülke ile Almanya ve Fransa geçici yeni dağıtım mekanizması üzerinde uzlaşmıştı. Bu zirveden sonra STK tarafından kurtarılan çoğu göçmen, bu dağıtım sistemine göre, diğer ülkeler tarafından önce sayısal olarak paylaştırılıyor, ardından İtalya, bir limanını göçmenlerin tahliyesi için bu gemilere açıyor.

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