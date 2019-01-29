HABER

İtalya suçluyor, Fransa ise suçlamalara yanıt vermiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 00:05 | Son Güncelleme

İtalya, Fransa’yı göç krizine sebep olmak ve İtalyan firmaların önünü kesmekle suçluyor.

İtalya, Fransa’yı göç krizine sebep olmak ve İtalyan firmaların önünü kesmekle suçluyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise “hiçbir faydası yok” yorumu yaparak, İtalya hükümetine cevap vermeyeceğini dile getirdi.
İtalya’nın Fransa’yı Afrika’yı CFA frangı ile fakirleştirerek göç krizine sebep olmakla suçlaması gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri daha da kötüleştirdi. Son haftalarda İtalya, Fransa’ya karşı birçok suçlamada bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise suçlamalara cevap vermeyeceğini açıkladı. Haziran 2018’de göreve gelen popülist İtalyan hükümeti, Fransa’yı “ikiyüzlü” olmakla suçluyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ülkelerine sürekli “ders vermekle” suçlayan İtalya, ayrıca Libya’daki kaosun sebebi olarak da Fransa’yı gösterdi. Kaddafi’yi indirmek için 2011 yılında askeri müdahalede bulunan Fransa’nın bugünkü Libya’daki kaos ortamına sebep olduğunu savunan İtalyan yetkililer, bölgedeki kaosun da mülteci krizine sebep olduğu ve mültecilerin İtalya sahillerine çıktığından yakındı.

“Terörist” krizi
İtalya ayrıca Fransa’yı İtalyan teröristleri barındırmakla suçluyor. Bolivya’da 37 yıllık firar sonrasında yakalanan eski solcu terörist Cesare Battisti’nin ömür boyu hapis cezası için İtalya’ya iade edilmesi sonrasında İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Fransa’da bulunan diğer 14 teröristin iadesini talep etmişti. Fransa’nın yıllardır “masum öldüren katilleri” barındırdığını söyleyen Salvini, gerekirse Cumhurbaşkanı Macron ile yüz yüze görüşmek için Paris’e gideceğini söylemişti.

“İktisadi” sorunlar
İtalya Başbakanı Conte, Fransa’nın İtalyan markaları ve dev şirketlerini alırken sorun çıkarmadığını fakat aynısını İtalyan grupları yapmak istediğinde Fransa’nın sorun çıkarıp engel olmaya çalıştığını savunmuştu. Fendi ve Gucci gibi lüks markaların Fransa tarafından alındığına dikkat çeken Conte, İtalyan Fincantieri grubunun Atlantique şantiyesini satın almasından sonra Fransa’nın Avrupa Komisyonuna ticari inceleme talep etmesinden şikâyetçi oldu.
Öte yandan, tüm bu suçlamalara Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “hiçbir faydası yok” yorumu yaptı. Suçlamalara cevap vermeyeceğini dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı, “Cevap vermeyeceğim, tek istedikleri bu. Tüm bunların hiçbir faydası yok. İtalya halkı bizim dostumuz ve tarihlerine yakışır liderler hak ediyorlar” diye konuştu.

PARTNERKilo verdikten sonra... Bambaşka biri olduKilo verdikten sonra... Bambaşka biri oldu
Vatan Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Rifat MutluVatan Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Rifat Mutlu
İzmit'te afiş tartışmasıİzmit'te afiş tartışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

En özel görüntüler yayınlandı

En özel görüntüler yayınlandı

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler: Utanmıyor musun?

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler

Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklama

Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.