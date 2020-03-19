HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya tüm Avrupa'dan 'tokat' yedi!

İtalya tüm Avrupa'dan 'tokat' yedi!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2020 10:25 | Son Güncelleme

Avrupa'da 3 bine yakın ölüm ve 30 binden fazla vaka ile virüsün merkez üssü olan İtalya'ya Avrupa Birliği ülkeleri sırtını döndü. Sağlık sistemi çöküşün eşiğine gelen ülke AB ülkelerinde umduğu desteği alamadı. İtalya'nın yardım talebine, AB ülkeleri ihracat kısıtlamaları ile cevap verirken, yardım çağrılarına tek olumlu yanıt Çin'den geldi.

İtalya tüm Avrupa'dan 'tokat' yedi!

Koronavirüsün merkez üssü konumuna gelen ve ölüm oranının Çin'i geçtiği İtalya, AB ülkelerinden destek alamadı. Avrupa Birliği üyeleri koronavirüsle mücadele eden komşuların yalnız bıraktı.

SADECE ÇİN'DEN YANIT GELDİ

Vaka sayısının her geçen gün arttığı, yeterli ekipman ve personel kapasitesine sahip olmayan ülke dostlarından yardım istedi. Ancak yardım çağrısına tek yanıt Çin'den geldi. Çin'den İtalya'ya 31 tonluk tıbbi malzeme yardımı ve bir sağlık ekibi geldi.

ALMANYA VE FRANSA MALZEMELERİ KENDİNE SAKLADI

Avrupa kriz masasından yardım isteyen ve acil tıbbi malzeme talebinde bulunan İtalya'ya hiçbir AB ülkesi yanıt vermedi. Almanya, kendi sınırları içerisinde oluşabilecek problemleri göz önünde bulundurarak tıbbi maske ve koruyucu ekipmanların ihracatını yasakladı. Berlin daha sonra ihracat yasaklarını gevşetse de Avusturya İtalya'dan gelenlere sınırları kapattı.

Almanya ve Fransa ihracat sınırlamasına giderken Çin'den 20 bin koruyucu giysi ve 50 bin test yola çıkmıştı.

İtalya’nın Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Maurizio Massari, Amerikan Politico dergisi için kaleme aldığı makalede, ülkesinin Avrupa’nın yardımına duyduğu ihtiyacı vurgularken yaptıkları çağrılara yanıt alamamaktan şikayet ederek "Ne yazık ki tek bir AB ülkesi bile Komisyon’un çağrısına yanıt vermedi. Yalnızca Çin iki taraflı karşılık verdi. Şüphesiz bu Avrupa dayanışması için iyi bir işaret değil" ifadelerini kullanmıştı.

"TOKAT YEDİK"

Lig Partisi lideri Matteo Salvini "İtalya'nın tek ihtiyacı olan şey yardımdı ancak sadece yüzüne bir tokat yedi. Avrupa'dan gelen tek yardım borsa çöküşüne neden olmak" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Koronavirüsten ölenlerin en büyük sağlık sorunu ne?Koronavirüsten ölenlerin en büyük sağlık sorunu ne?
Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!
Anahtar Kelimeler:
İtalya Avrupa

En Çok Okunan Haberler

'Atatürk'e hakaret' iddiasına MSB'den fotoğraflı yanıt

'Atatürk'e hakaret' iddiasına MSB'den fotoğraflı yanıt

Bakan Koca duyurdu: Koronavirüsten 1 kişi daha hayatını kaybetti

Bakan Koca duyurdu: Koronavirüsten 1 kişi daha hayatını kaybetti

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

Beklenen büyük indirim geldi

Beklenen büyük indirim geldi

Vaka sayısının bini aştığını söylemişti! Yeni açıklama geldi

Vaka sayısının bini aştığını söylemişti! Yeni açıklama geldi

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bir ilk yaşandı

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bir ilk yaşandı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İtalya'daki Türk akademisyenin anlattıkları dehşete düşürdü!

İtalya'daki Türk akademisyenin anlattıkları dehşete düşürdü!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İtalya alarmda! Yoğun bakımdaki hastalar...

İtalya alarmda! Yoğun bakımdaki hastalar...

Koronavirüsün tedavisinde dev adım! İzole ettiler

Koronavirüsün tedavisinde dev adım! İzole ettiler

Diğer Haberler
Koronavirüsten ölenlerin en büyük sağlık sorunu ne?

Koronavirüsten ölenlerin en büyük sağlık sorunu ne?

Amazon, depo çalışanının koronavirüs olduğunu doğruladı

Amazon’da koronavirüs depremi: Karantinaya alındı

İran'da koronavirüsten 10 dakikada bir kişi ölüyor

İran'da koronavirüsten 10 dakikada bir kişi ölüyor

Koronavirüs: Çocuğunuz diğer çocuklarla oynayabilir mi?

Koronavirüs: Çocuğunuz diğer çocuklarla oynayabilir mi?

Koronavirüs: 'Sosyal mesafe' ve 'tecrit' nedir?

Koronavirüs: 'Sosyal mesafe' ve 'tecrit' nedir?

Yeni tip koronavirüs, ABD Kongresine de sıçradı

Yeni tip koronavirüs, ABD Kongresine de sıçradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.