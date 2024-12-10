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İtalya: 'Türkiye, Suriye'deki durumu kontrol etmede önemli bir muhatap'

10.12.2024 00:21
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Türkiye'nin, Suriye'deki durumu kontrol etmede önemli bir muhatap olduğunu söyledi.

İtalya: 'Türkiye, Suriye'deki durumu kontrol etmede önemli bir muhatap'

Tajani, Rai 1 kanalında "5 dakika" isimli programa katılarak uluslararası gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Suriye konusuna dikkatle yaklaştıklarını belirten Tajani, "Suriye'deki durumla alakalı iyimserim. Başka ülkelerden; Lübnan'dan, Türkiye'den dönenler var. Durumun doğru yöne gidebileceğine inanıyorum ama temkinli olmalıyız." dedi.

"TÜRKİYE SURİYE'DEKİ DURUMU KONTROL ETMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR MUHATAPTIR"

Tajani, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile Suriye'de Hristiyan azınlıkların korunması konusu da dahil olmak üzere uzun bir görüşme yaptığını anımsatarak "Türkiye, Suriye'deki durumu kontrol etmek için önemli bir muhataptır." diye konuştu.

İtalyan bakan, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera'ya (Ebu Muhammed el-Culani) da değinerek "Dünya nezdinde itibar kazanmak istiyor, bakalım bu duruşlarını somut adımlar takip edecek mi? Durumu, dakika dakika izliyoruz çünkü Suriye'nin istikrarı, Orta Doğu'nun istikrarı için esastır." ifadelerini kullandı.

Şam'daki büyükelçiliklerine dün silahlarıyla giren ve büyükelçiliğe ait 3 aracı götürenlerin silahlı suçlular olduğunu, bununla beraber durumun kontrol altında olduğunu dile getiren Tajani, "Durumun gelişimini takip etmek ve Orta Doğu'nun bu bölgesinde İtalya olarak bulunmak amacıyla Şam'daki büyükelçiliğimizi açık bırakma kararı aldık." dedi.

Bakan Tajani, Suriye'deki İtalyanlar için bir sorun olmadığını, yaklaşık 300 kişiden bazılarının Lübnan'a geçerek bu ülkeden çıktığını, ancak diğerlerinin kalmak istediğini çünkü bazılarının ailelerinde Suriyelilerin de olduğunu, her birinin durumunu bakanlıklarındaki kriz masası aracılığıyla takip ettiklerini kaydetti.

(AA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye İtalya
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