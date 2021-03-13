İtalya Başbakanı Draghi, ülkenin "yeni bir dalga" ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.Avrupa'da koronavirüs pandemisinden en ağır etkilenen ülkelerden biri olan İtalya üçüncü kez kapanıyor. İtalya Başbakanı Mario Draghi, "Ne yazık ki yeni bir dalga ile karşı karşıyayız" sözleriyle ülkede yeniden karantina önlemlerinin uygulanacağını duyurdu. Fiumicino Havalimanı'ndaki yeni aşı merkezinin açılışında konuşan Draghi, son bir hafta içinde 150 binden fazla yeni vakanın kayda geçtiğine dikkat çekerek, "Bu rakamlar, ölü sayısının artmasını ve sağlık kuruluşlarının aşırı yük altına girmesini engellemek için bizi tedbirli olmak zorunda bırakıyor" dedi.

İtalya hükümetinin yeniden uygulamaya başladığı kapanma önlemleri pazartesi günü yürürlüğe girecek ve 6 Nisan'a kadar uygulanacak. Bir haftalık insidans değeri 250'nin üzerinde olan bölgeler en sıkı önlemlerin uygulandığı "kırmızı bölgeler" arasında sayılacak. Başkent Roma'nın da dahil olduğu Lazio ve koronavirüsün birinci dalgasından ağır darbe alan Lombardiya da bu bölgeler arasında bulunuyor.