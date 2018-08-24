İtalya ve AB arasında mülteci kavgası

Gemideki sığınmacılar ise açlık grevi başlattı.İtalya’da koalisyon ortaklarından popülist Beş Yıldız Hareketi’nin lideri Luigi Di Maio, göç ve mülteci krizi nedeniyle Avrupa Birliği’ne (AB) yapılan ödemeyi durdurmakla tehdit etti. Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, Facebook hesabından yayınladığı bir videoda “eğer bugün Brüksel’de yapılacak toplantıda Diciotti gemisi ve sığınmacıların dağılımı konusunda uzlaşma sağlanamazsa, ne ben ne de Beş Yıldız Hareketi her yıl AB’ye 20 milyar ödemeye hazırız” dedi.

İtalyan hükümeti, dört gün Akdeniz’de bekletildikten sonra içinde 177 mültecinin bulunduğu Diciotti gemisinin Sicilya kıyılarına yanaşmasına Pazartesi akşamı izin vermiş, ancak sığınmacıların karaya çıkmasına izin vermemişti. Çarşamba akşamı ise Katanya limanına yanaşan gemiden sadece 27 çocuk ve gencin kara çıkmasına onay verilmişti. Gemide hale 150 sığınmacı bulunuyor.

Sığınmacılar açlık grevine başladı

Gemiyi ziyaret eden Demokratik Parti milletvekili Davide Faraone, durumun ciddileştiğini belirtti. Faranone, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, liman yetkililerinden aldığı bilgilere göre mültecilerin açlık grevine başladığını duyurdu.