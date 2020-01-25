HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İtalya ve ABD'den Elazığ depremi için Türkiye'ye taziye

İtalya ve ABD'den Elazığ depremi için Türkiye'ye taziye

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 21:48 | Son Güncelleme

İtalya ve ABD'den Elazığ depremi için Türkiye'ye taziye

ROMA / NEWYORK (AA) - İtalya ve ABD'den Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle taziye ve destek mesajları gönderildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun dün akşam Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrasında Türk mevkidaşına, İtalya'nın taziyelerini ve desteğini belirttiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Korkunç depremin ardından düşüncemiz Türkiye'deki dostlarımız ve müttefiklerimizle. Bu trajedide sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Küçük kız 24 saat sonra böyle kurtarıldıKüçük kız 24 saat sonra böyle kurtarıldı
Spor Salonları Depremzedelere Geçici Sığınma Merkezi OlduSpor Salonları Depremzedelere Geçici Sığınma Merkezi Oldu
PDW kan testi nedir, niçin yapılır?PDW kan testi nedir, niçin yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Depremi İtalya İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan deprem bölgesi Elazığ'da açıklamalar

Erdoğan'dan deprem bölgesi Elazığ'da açıklamalar

Tahmin ettiği depremlerle gündem olmuştu!

Tahmin ettiği depremlerle gündem olmuştu!

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

'Vergini sor hakkını sor o ayrı. Ama Kızılay'ı...'

'Vergini sor hakkını sor o ayrı. Ama Kızılay'ı...'

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist ikna edilerek teslim oldu

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist ikna edilerek teslim oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Elazığ'daki hastanede yaralıları ziyaret etti

İmamoğlu, Elazığ'da yaralıları ziyaret etti

Elazığ Depremi'nde son durum! Cumhurbaşkanlığı açıkladı

Elazığ Depremi'nde son durum! Cumhurbaşkanlığı açıkladı

25 Ocak Cumartesi Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı! İşte kazandıran sayılar

Sayısal Loto'da kazandıran sayılar belli oldu!

Hatay’da bir genç kız çeyizini depremzedelere bağışladı

Çeyizini depremzedelere bağışladı!

6,8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin ön inceleme raporu yayımlandı

6,8 büyüklüğündeki depremin beklenen raporu açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.