İtalya ve Almanya arasında düzensiz göçmen krizi

Diğer yandan konuyu yakından takip eden Almanya Hükümetinden İtalya'yı eleştiren açıklamalar gelmeye devam etti.

Rackete'nin bu gece de ev hapsinde tutulacağı ve ön soruşturma hakiminin kararını yarın açıklayacağı bildirildi.

İtalyan savcı, Rackete'nin düzensiz göçmenlerin bulunduğu gemiyi Lampedusa Adası limanına yanaştırma gerekçesi olan "ihtiyaç durumunun" doğru olmadığını iddia ederek, İtalyan makamlarının ve doktorların gemiyle sürekli iletişim halinde olduğunu savundu.

MADRİD (AA) - Alman kadın gemi kaptanı Carola Rackete'nin, Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalyan makamlarının engellemesine rağmen Lampedusa Adası'na bırakmasından dolayı ev hapsinde tutulması İtalya ve Almanya arasında sorun olmaya devam ediyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan, hukukun üstünlüğü içindeki bir prosedür ancak Carola Rackete'nin serbest bırakılmasına yol açabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Mass ayrıca, Akdeniz'de düzensiz göçmen sorunundan dolayı İtalya ve diğer AB ülkeleri arasında yaşanan krizlere de değinerek, "Düzensiz göçmenlerin dağıtımında Avrupa pazarlığı değersizdir ve sona ermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Hükümet Sözcüsü Martina Fiez de "İtalyan adaletine müdahale edemeyiz ama Alman hükümeti, denizde hayat kurtarmaların suç olmasına karşıdır." görüşünü savundu.

Fiez, "Suçlamalar doğrulanmalıdır. Konuyu çok dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Mevcut durumda Alman hükümeti, konuya bir Avrupa çözümü bulmak için çalışıyor." ifadesini kullandı.

Alman kadın gemi kaptanı Carola Rackete'nin babası Ekkehart da gazetecilere açıklamasında, Alman hükümetinden kızından yana bir tavır almalarını istedi.

- Salvini sert tutumunu sürdürdü

Öte yandan İtalya'da aşırı sağ görüşlü Lig partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de sert tutumunu sürdürerek, "Başta Almanya ve Fransa olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinden sessizlik ve saygı bekliyorum. Her türlü olasılıkta, ne olursa olsun, zengin, yasa dışı Almanı kovmaya hazırız. Adaletten, İtalyan askerlerinin yaşamına saldıran ve sıklıkla yasalarımızı çiğneyenlere ağır bir ceza bekliyorum." ifadelerine yer verdi.