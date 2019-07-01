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İtalya ve Almanya arasında düzensiz göçmen krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 23:15 | Son Güncelleme

Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalya'ya getirmesinden dolayı ev hapsinde tutulan Alman kadın gemi kaptanı Carola Rackete'nin yasal durumuna yarın karar verilecek - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "Bizim açımızdan, hukukun üstünlüğü içindeki bir prosedür ancak Carola Rackete'nin serbest bırakılmasına yol açabilmektedir" - "Düzensiz göçmenlerin dağıtımında Avrupa pazarlığı değersizdir ve sona ermelidir" - İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini: - "Her türlü olasılıkta, ne olursa olsun, zengin, yasa dışı Almanı kovmaya hazırız"

MADRİD (AA) - Alman kadın gemi kaptanı Carola Rackete'nin, Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalyan makamlarının engellemesine rağmen Lampedusa Adası'na bırakmasından dolayı ev hapsinde tutulması İtalya ve Almanya arasında sorun olmaya devam ediyor.

Lampedusa Adası'ndan jandarma eşliğinde Sicilya Adası'nın Agrigento kentindeki mahkemeye getirilen Alman kadın gemi kaptanı Rackete, ön soruşturma hakimine yaklaşık 2,5 saat ifade verdi.

İtalyan savcı, Rackete'nin düzensiz göçmenlerin bulunduğu gemiyi Lampedusa Adası limanına yanaştırma gerekçesi olan "ihtiyaç durumunun" doğru olmadığını iddia ederek, İtalyan makamlarının ve doktorların gemiyle sürekli iletişim halinde olduğunu savundu.

Savcı, Rackete'ye Lampedusa ve Agrigento'da bulunma yasağı getirilip, sınır dışı edilmesini talep etti.

Rackete'nin bu gece de ev hapsinde tutulacağı ve ön soruşturma hakiminin kararını yarın açıklayacağı bildirildi.

Diğer yandan konuyu yakından takip eden Almanya Hükümetinden İtalya'yı eleştiren açıklamalar gelmeye devam etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan, hukukun üstünlüğü içindeki bir prosedür ancak Carola Rackete'nin serbest bırakılmasına yol açabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Mass ayrıca, Akdeniz'de düzensiz göçmen sorunundan dolayı İtalya ve diğer AB ülkeleri arasında yaşanan krizlere de değinerek, "Düzensiz göçmenlerin dağıtımında Avrupa pazarlığı değersizdir ve sona ermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Hükümet Sözcüsü Martina Fiez de "İtalyan adaletine müdahale edemeyiz ama Alman hükümeti, denizde hayat kurtarmaların suç olmasına karşıdır." görüşünü savundu.

Fiez, "Suçlamalar doğrulanmalıdır. Konuyu çok dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Mevcut durumda Alman hükümeti, konuya bir Avrupa çözümü bulmak için çalışıyor." ifadesini kullandı.

Alman kadın gemi kaptanı Carola Rackete'nin babası Ekkehart da gazetecilere açıklamasında, Alman hükümetinden kızından yana bir tavır almalarını istedi.

- Salvini sert tutumunu sürdürdü

Öte yandan İtalya'da aşırı sağ görüşlü Lig partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de sert tutumunu sürdürerek, "Başta Almanya ve Fransa olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinden sessizlik ve saygı bekliyorum. Her türlü olasılıkta, ne olursa olsun, zengin, yasa dışı Almanı kovmaya hazırız. Adaletten, İtalyan askerlerinin yaşamına saldıran ve sıklıkla yasalarımızı çiğneyenlere ağır bir ceza bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

- Carola Rackete olayı

Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch, 12 Haziran'da Akdeniz'de 53 düzensiz göçmeni kurtararak kendisine ait olan, Hollanda bayraklı ve Alman Carola Rackete'nin kaptanlığını yaptığı Sea Watch 3 gemisine almıştı.

İtalya İçişleri Bakanı Salvini, yeni kabul ettikleri tasarı gereği, sadece kadın, çocuk ve hasta olan 10 daha sonra da 2 düzensiz göçmenin karaya çıkmasına müsaade etmişti. Gemide kalan 41 düzensiz göçmen, kaptan Rackete'in engellemelere rağmen gemiyi limana yanaştırmasıyla 17 gün sonra (28 Haziran akşamı) karaya çıkmıştı.

Bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Sea Watch'un İtalya hükümetine karşı suçlamalarını kabul etmeyerek, Alman sivil toplum kuruluşunun Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri, en yakınındaki ülke olması bakımından Tunus'a götürmesi gerektiğini savunmuştu.

Avrupa'daki farklı ülkelere dağıtılacağı söylenen düzensiz göçmenler halen Lampedusa Adası'nda bekletilirken, gemi kaptanı Rackete ev hapsine alınmıştı.

Rackete'nin, 2 ila 10 yıl hapis ve 50 bin avro para cezası alma riski bulunuyor.

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