İtalya ve Fransa arasında Afrikalı göçmen krizi

Görüntüleri "inanılmaz" diye niteleyen Salvini, olayla ilgili, "Görüntüler bu sabah Claviere’de çekildi. Bu Fransız polisi de mi arabasıyla yanlış yere geldi? Macron, cevap ver!" ifadelerini kullandı.

Bu sabah yerel saatle 09.30’da Fransa-İtalya sınırının İtalya tarafındaki Claviere'de kaydedildiği bilgisinin de yer aldığı videoda, Fransız polisinin, düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen ve yanlarında sırt çantaları bulunan Afrikalı üç kişiyi yolda araçlarından indirdiği görülüyor.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Fransız polisinin sınırın İtalya tarafındaki Claviere'de göçmenleri bırakıp gittiğinin görüldüğü videoya ilişkin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef aldı. Salvini, "Görüntüler bu sabah Claviere’de çekildi. Bu Fransız polisi de mi arabasıyla yanlış yere geldi? Macron, cevap ver!" dedi.

Göçmenlerin sınırın İtalya tarafına tekrar bırakılmasına atıfta bulunan Salvini, İtalya-Fransa ilişkilerinin ciddi şekilde zarar görme riski bulunduğunu ve bunun İtalya tarafından kaynaklanmadığını söyledi.

Fransa'dan tekrar yaşanan bu göçmen bırakma olayını açıklamasını isteyen Salvini, sınırda bırakılan kişilerin kim olduğu, nereden geldikleri ve İtalya'ya konuyla ilgili neden bilgi verilmediği şeklinde sorular sordu.

Salvini, "Hızlı, eksiksiz ve ikna edici bir açıklama olmadan, bir provokasyon ve düşmanca bir eylemle karşı karşıya kalmış olacağız." dedi.

- Fransa’nın İtalya sınırına göçmenleri bırakması

Fransa sınırındaki Claviere'de görev yapan İtalyan polisi, geçen cuma günü de Fransız jandarmaların bir araçla gelerek düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen iki Afrika kökenli kişiyi ağaçlık alana bıraktığını bildirmişti.

İtalyan İçişleri Bakanlığı, polisin, göçmenleri bırakan Fransız aracın plakasını not aldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Olay üzerine İtalya Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Roma Büyükelçisinden konuya ilişkin izahat istemiş, İtalya’nın Paris Büyükelçiliğinin de olayın açıklığa kavuşturulması için ilgili Fransız yetkililere resmi talepte bulunduğu kaydedilmişti.