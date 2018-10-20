İtalya ve Fransa arasında Afrikalı göçmen krizi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Fransız polisinin düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen kişileri bırakıp gittiği sınırın İtalya tarafında kalan Claviere’ye devriye ekipleri gönderdiğini duyurdu.

Salvini, Fransız polisinin Claviere'ye düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen kişileri bırakıp gitmesine ilişkin açıklama yaptı.

Fransa’nın dün bir grup göçmeni İtalya’ya bırakmak istediğini belirttiğini aktaran Salvini, ancak "bu bildirimi yaptıklarında göçmenleri çoktan İtalyan topraklarına terk etmiş olduklarını" söyledi.

Fransız polisinin Claviere'de ikinci kez göçmenleri bırakıp gittiğinin görüldüğü videoya ilişkin "uygulamanın İtalyan ve Fransız polisi arasındaki uzlaşmaya göre ve Avrupa hukukuyla uyumlu olarak gerçekleştirildiği" yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Salvini, şu ifadeleri kullandı:

"İtalya ve Fransa arasında yazılı ve resmi olarak bu tür bir operasyona müsade eden ikili bir anlaşma yok. Eğer (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron 'önceki uygulamadan' söz ediyorsa, bizden önce gelen hükümet cevap vermek zorunda. Şimdi hava değişti ve Avrupa Birliği’nden (AB) olmayan, Fransız topraklarında durdurulan ve polisimizin kimliğini kontrol edemediği kişilerin İtalya’ya getirilmesini kabul edemeyiz."