HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İtalya ve İspanya'da yeni Covid-19 tedbirleri

İtalya ve İspanya'da yeni Covid-19 tedbirleri

10.01.2021 15:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İtalya ve İspanya'da yeni Covid-19 tedbirleri

İtalya'da Covid-19 vaka sayılarının son günlerde hızla artması üzerine hükümet, bar ve restoranların saat 18'de kapatılması; sinema, tiyatro ve spor salonlarının faaliyetlerinin durdurulması ve liselerde ağırlıkla uzaktan eğitime geçilmesi gibi yeni tedbir kararları aldı. İspanya'da da gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İtalya'da Covid-19 vaka sayılarının son günlerde hızla artması üzerine hükümet, bar ve restoranların saat 18'de kapatılması; sinema, tiyatro ve spor salonlarının faaliyetlerinin durdurulması ve liselerde ağırlıkla uzaktan eğitime geçilmesi gibi yeni tedbir kararları aldı.

Başbakan Giuseppe Conte tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, yeni kurallar bu gece yarısından itibaren 24 Kasım'a kadar geçerli olacak. Bu süre içinde bar, kafe, pastane, dondurmacı ve restoranlar saat 18.00'de kapatılacak; bu saatten sonra ise ancak evlere servis ve paket servis hizmeti verebilecek.

Masalarda, çekirdek aileye dahil değillerse en fazla 4 kişiye izin verilecek.

Meydanlarda ve sokaklarda da 18'den sonra yemek yemek yasaklanacak.

Sinema, tiyatro, konser salonu, spor salonu, havuz, dans salonu, kumarhane, bahis bayileri kapanacak. Müzeler ise açık kalmaya devam edecek.

Fuarlar ve profesyonel düzeyde olanlar dışındaki spor müsabakaları durdurulacak.

Liselerde en az yüzde 75 seviyesinde olmak üzere uzaktan eğitime ağırlık verilecek.

Kamu çalışanlarının uzaktan çalışması teşvik edilecek.

Ülkede yaklaşık 2 hafta önce getirilen son tedbirlerle kamuya açık alanlarda özel partiler yasaklanmış, evlerde ise 6 kişinin üzerinde buluşmalar yapılmaması şiddetle tavsiye edilmişti.

Düğün ve cenaze gibi törenlere izin verilse de katılımcı sayısı 30'la sınırlandırılmıştı. Bugün açıklanan yeni kararlarla düğün sonrası kutlamalar da yasaklandı.

Ekim ayı başında da maske zorunluluğunun kapsamı, açık havayı da kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Başbakan Conte, ülkede son günlerde virüs bulaştırma katsayısının (R) 1,5 seviyesine çıktığını, sağlık sistemi üzerindeki baskının endişe verici seviyeye ulaştığını söyledi ve salgın eğrisinin kontrol altına alınabilmesi için bu ek tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yeniden genel bir karantina uygulanmasını önlemek için kurallara uyulması çağrısı yapan Başbakan, "Hem sağlığı hem de ekonomiyi korumak için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

Conte vatandaşlardan da yalnızca iş, sağlık, eğitim gibi gerekli hallerde seyahat etmelerini ve evlerine aileleri dışında misafir kabul etmemelerini istedi.

Kısıtlayıcı tedbirlerin öfkeye ve eşitsizliğin artmasına yol açtığının farkında olduğunu söyleyen Conte, tedbirler nedeniyle iş kaybına uğrayanlara krediler, vergi kolaylıkları, acil durum maaşı gibi ekonomik destek sözü verdi.

Tedbirlere karşı gösterilere şiddet karıştı

Ülkede bazı bölge yönetimleri de geceleri sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı. Milano'nun içinde yer aldığı Lombardiya, Napoli'nin bulunduğu Campania ve başkent Roma'yı da içeren Lazio bölgelerinde gece 23 ya da 00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Sokağa çıkma yasakları ve olası yeni kısıtlayıcı tedbirler bu hafta sonunda Napoli ve Roma'da şiddet eylemlerinin de görüldüğü gösterilerle protesto edildi.

Napoli sokaklarında polisle çatışan protestocular, yaktıkları çöp kutularıyla yollara barikatlar kurdu

Napoli'de Cuma akşamı düzenlenen gösteride polisle çatışan göstericilerden 2'si gözaltına alındı. Roma'da da dün akşam yapılan gösteride de 2 polis memuru yaralandı, 13 kişi gözaltına alındı.

Göstericiler salgın tedbirlerinin ekonomik etkilerini hafifletmek için yeterli yardım alamadıkları gerekçesiyle bölge yönetimleri ve ulusal hükümeti protesto etti.

Gösterilerin organizasyonunda, mafya klanları, fanatik futbol taraftar grupları ve aşırı sağcı partilerin de rol oynadığı iddia ediliyor. Aşırı sağcı Forza Nuova partisi de dün Roma'daki gösteriye katıldı ve gösterilerin "sağlık diktatörlüğüne" karşı düzenlendiğini savundu.

Başbakan Conte bu gösterilerle ilgili olarak "Protesto yapılması doğal fakat bununla birlikte bazı profesyonel gruplar protestolara sızarak çatışmaları kışkırtıyor, dikkatli olmalıyız" dedi.

İtalya'da son bir günde tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 19 bin 644 oldu. Toplam vaka sayısı böylece 504 bin 509'a ulaştı. Bir gün içinde Covid-19 nedeniyle 151 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana toplam can kaybı 37 bin 210'a yükseldi.

İspanya'da sokağa çıkma yasağı

İspanya'da da ulusal acil durum ilan edildi ve 23:00-06:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Başbakan Pedro Sánchez acil önlemler kapsamında, yerel yönetimlerin bölgeler arasında seyahati de yasaklayabileceğini belirtti.

Sanchez, önlemlerin 15 gün ila altı ay daha uzatılmasını parlamentonun önüne getireceğini belirtti.

Sanchez "Yaşadığımız durum aşırı. Son yarım yüzyıldaki en ciddisi" dedi.

Bölgeler arası seyahatlere, iş ve tıbbi ihtiyaçlara göre bölgesel liderlerin karar vermesi beklenirken, farklı hanelerden en çok 6 kişinin buluşabileceği belirtildi.

Yeni acil önlemler, Kanarya Adaları dışındaki tüm bölgelerde uygulanacak.

Aynı derecede önlemler Nisan ayında, salgının ilk dalgasında da alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER12 yıl sonra buluştular12 yıl sonra buluştular
İşkenceci eşini öldürmüştü! Sosyal medyada gündem olduİşkenceci eşini öldürmüştü! Sosyal medyada gündem oldu
Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Şimdiden özledim Muhammedim'

'Şimdiden özledim Muhammedim'

İbo Show açıklaması! 'Birbirimize biraz moral verelim istedik'

İbo Show açıklaması! 'Birbirimize biraz moral verelim istedik'

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Sebebini kimse bilmiyor! Tüm ülke karanlığa gömüldü

Sebebini kimse bilmiyor! Tüm ülke karanlığa gömüldü

TL'yi ateşe verip sigara yaktılar

TL'yi ateşe verip sigara yaktılar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

Diğer Haberler

Baba ve oğlu sokak ortasında bıçaklanmıştı! 6 gün sonra acı haber geldi

Sokak ortasında bıçaklanmıştı! 6 gün sonra acı haber geldi

Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı

Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını çıkardılar

Eşine öyle bir fotoğraf yolladı ki polis ve itfaiye alarma geçti

Eşine yolladığı fotoğraf polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek için 'serbest bırakılsın' paylaşımları

İşkenceci eşini öldürmüştü! Sosyal medyada gündem oldu

Kısıtlamayı ihlal etti, bir kişinin ölümüne neden oldu

Kısıtlamaya uymadı, sonu korkunç bitti

Özgürlüğüne kavuşan 'Zavadanak Bekir'den kurallara uyun çağrısı

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! 'Zavadanak Bekir'den mesaj var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.