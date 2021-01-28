İtalya ve İspanya'da yeni Covid-19 tedbirleri

İtalya'da Covid-19 vaka sayılarının son günlerde hızla artması üzerine hükümet, bar ve restoranların saat 18'de kapatılması; sinema, tiyatro ve spor salonlarının faaliyetlerinin durdurulması ve liselerde ağırlıkla uzaktan eğitime geçilmesi gibi yeni tedbir kararları aldı. Başbakan Giuseppe Conte tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, yeni kurallar bu gece yarısından itibaren 24 Kasım'a kadar geçerli olacak. Bu süre içinde bar, kafe, pastane, dondurmacı ve restoranlar saat 18.00'de kapatılacak; bu saatten sonra ise ancak evlere servis ve paket servis hizmeti verebilecek. Masalarda, çekirdek aileye dahil değillerse en fazla 4 kişiye izin verilecek. Meydanlarda ve sokaklarda da 18'den sonra yemek yemek yasaklanacak. Sinema, tiyatro, konser salonu, spor salonu, havuz, dans salonu, kumarhane, bahis bayileri kapanacak. Müzeler ise açık kalmaya devam edecek. Fuarlar ve profesyonel düzeyde olanlar dışındaki spor müsabakaları durdurulacak. Liselerde en az yüzde 75 seviyesinde olmak üzere uzaktan eğitime ağırlık verilecek.

Kamu çalışanlarının uzaktan çalışması teşvik edilecek. Ülkede yaklaşık 2 hafta önce getirilen son tedbirlerle kamuya açık alanlarda özel partiler yasaklanmış, evlerde ise 6 kişinin üzerinde buluşmalar yapılmaması şiddetle tavsiye edilmişti. Düğün ve cenaze gibi törenlere izin verilse de katılımcı sayısı 30'la sınırlandırılmıştı. Bugün açıklanan yeni kararlarla düğün sonrası kutlamalar da yasaklandı. Ekim ayı başında da maske zorunluluğunun kapsamı, açık havayı da kapsayacak şekilde genişletilmişti. Başbakan Conte, ülkede son günlerde virüs bulaştırma katsayısının (R) 1,5 seviyesine çıktığını, sağlık sistemi üzerindeki baskının endişe verici seviyeye ulaştığını söyledi ve salgın eğrisinin kontrol altına alınabilmesi için bu ek tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Yeniden genel bir karantina uygulanmasını önlemek için kurallara uyulması çağrısı yapan Başbakan, "Hem sağlığı hem de ekonomiyi korumak için elimizden geleni yapmalıyız" dedi. Conte vatandaşlardan da yalnızca iş, sağlık, eğitim gibi gerekli hallerde seyahat etmelerini ve evlerine aileleri dışında misafir kabul etmemelerini istedi.

Kısıtlayıcı tedbirlerin öfkeye ve eşitsizliğin artmasına yol açtığının farkında olduğunu söyleyen Conte, tedbirler nedeniyle iş kaybına uğrayanlara krediler, vergi kolaylıkları, acil durum maaşı gibi ekonomik destek sözü verdi. Tedbirlere karşı gösterilere şiddet karıştı Ülkede bazı bölge yönetimleri de geceleri sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı. Milano'nun içinde yer aldığı Lombardiya, Napoli'nin bulunduğu Campania ve başkent Roma'yı da içeren Lazio bölgelerinde gece 23 ya da 00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasakları ve olası yeni kısıtlayıcı tedbirler bu hafta sonunda Napoli ve Roma'da şiddet eylemlerinin de görüldüğü gösterilerle protesto edildi. Napoli'de Cuma akşamı düzenlenen gösteride polisle çatışan göstericilerden 2'si gözaltına alındı. Roma'da da dün akşam yapılan gösteride de 2 polis memuru yaralandı, 13 kişi gözaltına alındı. Göstericiler salgın tedbirlerinin ekonomik etkilerini hafifletmek için yeterli yardım alamadıkları gerekçesiyle bölge yönetimleri ve ulusal hükümeti protesto etti.