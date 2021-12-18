HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İtalya ve Yunanistan depremle sarsıldı

İtalya ve Yunanistan depremle sarsıldı

18.12.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’nın kuzeyi 4.

4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yunanistan’da da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremlerde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.İtalyan Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) ülkenin kuzeyinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

Merkez üssü Bergamo şehri yakınlarındaki Bonate Sotto beldesi olan sarsıntının 26 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. Deprem Kuzey İtalya'nın önemli metropollerinden Milano'da da hissedildi.

Ulusal itfaiye kurumu depremden yarım saat sonra yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığını ve yardım için kendilerine bir arama gelmediğini bildirdi.

İtalya'da yaşanan son büyük deprem 2017 yılında, Amatrice kenti yakınlarında meydana gelmiş ve 5,3 büyüklüğündeki söz konusu sarsıntı sonucu yıkılan yapıların altında kalan 34 kişi yaşamını yitirmişti.

Yunanistan da sarsıldı

Cumartesi sabahı Yunanistan'ın güneyinde de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkezinin Mora yarımadası ile Girit adası arasındaki denizde bulunduğu aktarıldı. Yetkililer, başkent Atina'da da hissedilen depremde can ve mal kaybı olmadığını bildirdi.

Reuters,AFP / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNERMerakla bekleniyordu! AGİ'de yeni gelişmeMerakla bekleniyordu! AGİ'de yeni gelişme
'FETÖ'nün yelpazecisi'nden şaşırtan sözler: FETÖ'cü değilim ki...'FETÖ'nün yelpazecisi'nden şaşırtan sözler: FETÖ'cü değilim ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

Erdoğan açıkladı! Hedef 75 milyar dolar

Erdoğan açıkladı! Hedef 75 milyar dolar

AGİ kalktı mı? İşte AK Parti'nin kanun teklifinin detayları

AGİ kalktı mı? İşte AK Parti'nin kanun teklifinin detayları

Kılıçdaroğlu: O andan itibaren döviz düşer

Kılıçdaroğlu: O andan itibaren döviz düşer

Çığlığını duyan koştu! Sokak ortasında saçından tutup sürükledi

Çığlığını duyan koştu! Sokak ortasında saçından tutup sürükledi

"Niye ışıkları kapattınız" dedi, bir daha gözünü açamadı

"Niye ışıkları kapattınız" dedi, bir daha gözünü açamadı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Eşine ender rastlanacak ilginç olay! Gasilhaneye girince ortaya çıktı

Eşine ender rastlanacak ilginç olay! Gasilhaneye girince ortaya çıktı

Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu!

Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu!

Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına İYİ Parti'den yanıt

Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına İYİ Parti'den yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.