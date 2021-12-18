İtalya ve Yunanistan depremle sarsıldı

4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yunanistan’da da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremlerde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.İtalyan Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) ülkenin kuzeyinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

Merkez üssü Bergamo şehri yakınlarındaki Bonate Sotto beldesi olan sarsıntının 26 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. Deprem Kuzey İtalya'nın önemli metropollerinden Milano'da da hissedildi.

Ulusal itfaiye kurumu depremden yarım saat sonra yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığını ve yardım için kendilerine bir arama gelmediğini bildirdi.

İtalya'da yaşanan son büyük deprem 2017 yılında, Amatrice kenti yakınlarında meydana gelmiş ve 5,3 büyüklüğündeki söz konusu sarsıntı sonucu yıkılan yapıların altında kalan 34 kişi yaşamını yitirmişti.

Yunanistan da sarsıldı

Cumartesi sabahı Yunanistan'ın güneyinde de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkezinin Mora yarımadası ile Girit adası arasındaki denizde bulunduğu aktarıldı. Yetkililer, başkent Atina'da da hissedilen depremde can ve mal kaybı olmadığını bildirdi.

Reuters,AFP / SSB,ET

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