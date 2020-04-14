İtalya yaz tatilini konuşmaya başladı: Denize maskeyle mi gidilecek?

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen geçen hafta sonunda Almanya'da yayımlanan Bild gazetesine yaptığı açıklamada Avrupalılara yaz tatili için plan yapmamalarını tavsiye etti.

Mayıs'tan itibaren ikinci aşamaya geçilmesi ihtimali ise yaz aylarının nasıl geçeceği ve tatil planları yapma tartışmalarını gündeme getirdi.

Mart başından bu yana kapalı olan okulların, bu eğitim-öğretim yılında tekrar açılıp açılmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

Göstergeler olumlu olursa bu tarihten sonra "ikinci aşama" olarak adlandırılan "virüsle birlikte yaşama evresine" geçilmesi ve kademeli olarak tedbirlerin hafifletilmesi bekleniyor.

İtalya genelinde 10 Mart'tan bu yana uygulanan tedbirlerin en az 3 Mayıs'a kadar devam etmesi planlanıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir aydan uzun süredir kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı İtalya'da, yaz aylarının nasıl geçeceği tartışılmaya başladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaz tatili için plan yapılmamasını tavsiye ederken İtalya Turizm Bakanlığı'ndan "Bu yaz denize gideceğiz" açıklaması geldi.

Ursula von der Leyen, "Herkese tatil planlarını yapmadan önce beklemelerini tavsiye ediyorum. Şu anda hiç kimse Temmuz ve Ağustos için güvenilir tahminlerde bulunamaz" dedi.

İtalya Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Lorenza Bonaccorsi ise dün yaptığı açıklamada "Bu yaz denize gideceğiz. Bunu mümkün kılmak için çalışıyoruz" dedi.

Lorenza Bonaccorsi, "Bilimsel teknik heyet ile birlikte, plajlarda güvenli mesafeyi sağlamaya yönelik bir dizi idari düzenleme üzerinde duruyoruz" diye konuştu.

Bu açıklamalar üzerine İtalyan basını yaz tatili senaryolarını ele almaya başladı. Yaz aylarında salgının gerileyip gerilemeyeceği tartışmalarından, "Denize maskeyle mi gideceğiz?" sorusuna kadar bir dizi ihtimal değerlendiriliyor.

Corriere della Sera gazetesi, birçok ülkede alınan seyahat kısıtlaması kararları ve karantina uygulamaları nedeniyle bu yaz yurtdışında tatil yapma fikrinden vazgeçilmesi tavsiyesinde bulundu.

Gazeteye göre, İtalya'nın da bu yaz 25 milyon yabancı turist kaybedeceği hesaplanıyor.