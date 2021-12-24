HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya Yeni Yıl Kutlamalarını Yasakladı

İtalya Yeni Yıl Kutlamalarını Yasakladı

24.12.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya, Omicron varyantıyla birlikte bazı kısıtlamalara geri dönüyor. Bu çerçevede yılbaşı gecesi kamuya açık alanlarda yapılması planlanan tüm kutlamalar yasaklandı

Corona virüsü salgınının başında Avrupa’da en kötü etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya, Omicron varyantıyla birlikte bazı kısıtlamalara geri dönüyor. Bu çerçevede yılbaşı gecesi kamuya açık alanlarda yapılması planlanan tüm kutlamalar yasaklandı.

Günlük vaka sayılarının yeniden rekor seviyelere yükseldiği ülkede Sağlık Bakanı Roberto Speranza, tüm dış mekanlarda da maske kullanmanın zorunlu hale geleceğini söyledi. Bakan ayrıca tüm ulaşım araçları ve sinema tiyatro gibi kapalı alanlarda Ffp2 tipi yüz maskelerinin kullanılması talimatını verdi.

Öte yandan ülke genelinde konserler ve her türlü açık hava etkinliği de alınan kararla 31 Ocak tarihine kadar yasaklandı. Ayrıca yine aynı tarihe kadar ülke genelinde, diskotek ve gece kulüpleri de kapalı olacak.

Omicron vakasının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte İtalya’da günlük vaka sayılarında yüzde 70’den fazla bir artış görüldü. Ülkede son olarak bir günde 44 bin 595 yeni Corona virüsü vakası görüldü.

Bir günde yaşanan can kaybı sayısında da ciddi bir sıçrama görüldü. Perşembe günü salgın nedeniyle 168 kişi hayatını kaybederken bu Mayıs ayından bu yana görülen en yüksek günlük can kaybı olarak kayda geçti.

İtalya Sağlık Bakanı, halkın yaklaşık yüzde 89’unun aşılanmış olduğunu ancak hükümetin halktan süratle takviye doz aşılarını da yaptırmasını istediğini söyledi. Ülkede üçüncü doz aşı için bekleme süresi de 5 aydan 4 aya indirilecek. Aşı kartlarının geçerlilik süresi de 1 Şubat itibariyle 9 aydan 6 aya indiriliyor.

İtalya, Avrupa kıtasında İngiltere’nin ardından en çok can kaybının görüldüğü ülke oldu ve bugüne dek 136 bin 245 kişiyi COVID-19 salgınına kurban verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
12 yıldır teşhis konulamadı! 5 çocuk babası adamın hayatı altüst oldu12 yıldır teşhis konulamadı! 5 çocuk babası adamın hayatı altüst oldu
PARTNER"Instagram'dan mı başsağlığı dileseydik?""Instagram'dan mı başsağlığı dileseydik?"
Vaka sayısı rekor kırdı! Noel'e Omicron gölgesiVaka sayısı rekor kırdı! Noel'e Omicron gölgesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni ücretler belli oldu! 1 Ocak'ta başlayacak

Yeni ücretler belli oldu! 1 Ocak'ta başlayacak

Bakanlık duyurdu: Kur korumalı vadeli mevduatta limit olmayacak

Bakanlık duyurdu: Kur korumalı vadeli mevduatta limit olmayacak

Dayakçı öğretmenden şoke eden savunma: Hap kullanıyordum...

Dayakçı öğretmenden şoke eden savunma: Hap kullanıyordum...

İşte ikinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran yöntem

İşte ikinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran yöntem

Organize suç örgütlerine operasyon!

Organize suç örgütlerine operasyon!

Eğitimde büyük atılım! Bakan Özer "tarih olacak" diyerek duyurdu

Eğitimde büyük atılım! Bakan Özer "tarih olacak" diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.