İtalya Yeni Yıl Kutlamalarını Yasakladı

Corona virüsü salgınının başında Avrupa’da en kötü etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya, Omicron varyantıyla birlikte bazı kısıtlamalara geri dönüyor. Bu çerçevede yılbaşı gecesi kamuya açık alanlarda yapılması planlanan tüm kutlamalar yasaklandı.

Günlük vaka sayılarının yeniden rekor seviyelere yükseldiği ülkede Sağlık Bakanı Roberto Speranza, tüm dış mekanlarda da maske kullanmanın zorunlu hale geleceğini söyledi. Bakan ayrıca tüm ulaşım araçları ve sinema tiyatro gibi kapalı alanlarda Ffp2 tipi yüz maskelerinin kullanılması talimatını verdi.

Öte yandan ülke genelinde konserler ve her türlü açık hava etkinliği de alınan kararla 31 Ocak tarihine kadar yasaklandı. Ayrıca yine aynı tarihe kadar ülke genelinde, diskotek ve gece kulüpleri de kapalı olacak.

Omicron vakasının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte İtalya’da günlük vaka sayılarında yüzde 70’den fazla bir artış görüldü. Ülkede son olarak bir günde 44 bin 595 yeni Corona virüsü vakası görüldü.

Bir günde yaşanan can kaybı sayısında da ciddi bir sıçrama görüldü. Perşembe günü salgın nedeniyle 168 kişi hayatını kaybederken bu Mayıs ayından bu yana görülen en yüksek günlük can kaybı olarak kayda geçti.

İtalya Sağlık Bakanı, halkın yaklaşık yüzde 89’unun aşılanmış olduğunu ancak hükümetin halktan süratle takviye doz aşılarını da yaptırmasını istediğini söyledi. Ülkede üçüncü doz aşı için bekleme süresi de 5 aydan 4 aya indirilecek. Aşı kartlarının geçerlilik süresi de 1 Şubat itibariyle 9 aydan 6 aya indiriliyor.

İtalya, Avrupa kıtasında İngiltere’nin ardından en çok can kaybının görüldüğü ülke oldu ve bugüne dek 136 bin 245 kişiyi COVID-19 salgınına kurban verdi.

