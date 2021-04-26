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İtalya yeniden açıldı! Halk sokaklara akın etti

26.04.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinin geçen yıl sert bir şekilde vurduğu İtalya'da bugün itibariyle okullar, restoranlar, barlar, sinemalar ve konser salonları kısmen yeniden açıldı. Halk sokaklara akın etti.

İtalya yeniden açıldı! Halk sokaklara akın etti

İtalya, koronavirüsüm ikinci ve üçüncü dalgalarını yönetmek için aylarca uygulanan sıkı kısıtlamaların ardından bugün kısmen açıldı.

ÜLKEDEKİ BÖLGELER RİSK FAKTÖRLERİNE GÖRE KATEGORİLERE AYRILDI

Koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında ülkedeki bölgelerin dörtte üçü düşük riskli "sarı" kategoride ilan edildi. Kalabriya, Sicilya, Valle d’Aosta, Basilicata ve Puglia bölgeleri turuncu, Sardunya Adası kırmızı, geri kalan tüm bölgeler ise sarı olarak belirlendi. Böylelikle, bugün itibariyle yaklaşık 50 milyon kişi ülke içinde rahatlıkla seyahat edebilecek.

Bununla birlikte, barlar ve restoranların dışarıda masa hizmetini yeniden başlatmalarına izin verildi.

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SARI KATEGORİLERDE YER ALAN BÖLGELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI

Sarı kategoride yer alan bölgelerde, ayrıca her düzeydeki eğitim kademisinde yüz yüze eğitim başladı.

Roma'nın Trevi Çeşmesi yakınlarındaki bir restoran olan Baccano'nun 26 yaşındaki baş garsonu Daniele Vespa, konuya ilişkin yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Umarım yakında içeride de yeniden açabiliriz. Bu, normalliğe dönüşün başlangıcıdır" dedi.

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SİNEMA VE KONSER SALONLARI YÜZDE 50 KAPASİTEYLE ÇALIŞACAK

Diğer taraftan, sarı kategoride yer alan bölgelerde sinemalar, tiyatrolar ve konser salonları da yüzde 50 kapasiteyle açıldı. 1 Temmuz'a kadar yüzme havuzları, spor salonları, spor etkinlikleri ve eğlence parklarının da kademeli olarak açılacağı bildirildi.

Öte yandan Başbakan Mario Draghi, bölgesel hükümetlerin ve kısıtlamaları hafifletmek yapılan sokak protestolarından yoğun baskı altında bulunuyor. Draghi, enfeksiyon ve yoğun bakıma kabul oranlarının düştüğünü belirterek "hesaplanmış bir risk" aldığını söyledi. Şimdiye kadar İtalya, 3 milyon 960 bin vaka ve 119 bini aşkın ölüm bildirdi.

'YAZ AYLARINDA VAKALARDA ARTIŞ YAŞANABİLİR'

60 milyon nüfusa sahip İtalya’da şimdiye kadar nüfusun yüzde 20’den fazlası en az bir doz aşıyla aşılandı. Ancak, uzmanlar bu oranın yeniden açılmak için yeterli olduğunu düşünmüyor. Sağlık Kuruluşu GIMBE Vakfı'nın Başkanı Nino Cartabellotta, "Aşamalı yeniden açılma eğer normalleşme olarak yorumlarırsa vaka sayılarında büyük bir artış yaşayabiliriz. Bu yaz mevsimini tehlikeye atar” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi İtalya

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