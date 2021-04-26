İtalya yeniden açıldı! Halk sokaklara akın etti

İtalya, koronavirüsüm ikinci ve üçüncü dalgalarını yönetmek için aylarca uygulanan sıkı kısıtlamaların ardından bugün kısmen açıldı.

ÜLKEDEKİ BÖLGELER RİSK FAKTÖRLERİNE GÖRE KATEGORİLERE AYRILDI

Koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında ülkedeki bölgelerin dörtte üçü düşük riskli "sarı" kategoride ilan edildi. Kalabriya, Sicilya, Valle d’Aosta, Basilicata ve Puglia bölgeleri turuncu, Sardunya Adası kırmızı, geri kalan tüm bölgeler ise sarı olarak belirlendi. Böylelikle, bugün itibariyle yaklaşık 50 milyon kişi ülke içinde rahatlıkla seyahat edebilecek.

Bununla birlikte, barlar ve restoranların dışarıda masa hizmetini yeniden başlatmalarına izin verildi.

SARI KATEGORİLERDE YER ALAN BÖLGELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI

Sarı kategoride yer alan bölgelerde, ayrıca her düzeydeki eğitim kademisinde yüz yüze eğitim başladı.

Roma'nın Trevi Çeşmesi yakınlarındaki bir restoran olan Baccano'nun 26 yaşındaki baş garsonu Daniele Vespa, konuya ilişkin yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Umarım yakında içeride de yeniden açabiliriz. Bu, normalliğe dönüşün başlangıcıdır" dedi.

SİNEMA VE KONSER SALONLARI YÜZDE 50 KAPASİTEYLE ÇALIŞACAK

Diğer taraftan, sarı kategoride yer alan bölgelerde sinemalar, tiyatrolar ve konser salonları da yüzde 50 kapasiteyle açıldı. 1 Temmuz'a kadar yüzme havuzları, spor salonları, spor etkinlikleri ve eğlence parklarının da kademeli olarak açılacağı bildirildi.