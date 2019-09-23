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Domuz avı sırasında babasını öldürdü!

BBC BBC
23.09.2019 10:22 | Son Güncelleme

İtalya'da polis, yaban domuzu avı sırasında babasını vuran bir adama taksirle adam öldürme suçlaması yöneltti.

Domuz avı sırasında babasını öldürdü!

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, baba ve oul, ülkenin güneyindeki Salerno bölgesinde bulunan Postiglione kasabası yakınlarına, sık çalılık bulunan bir alanda avlanıyordu.

34 yaşındaki adam çalılıklarda bir gölge ve kıpırtı görünce ateş açtı. Babasını vurduğunu anladığında ise vakit geçirmeden acil durum görevlilerini aadı.

Ancak doktorlar, 55 yaşındaki Martino Gaudioso'yu kurtarmayı başaramadı.

İtayan Hayvanları ve Çevreyi Savunma Birliği Başkanı, ülkenin "Vahşi Batı" haline geldiğini belirtti.

Michela Vittorria Brambila "Bu gerçek bir ulusal acil durum" dedi.

Geçen Ekim ayında da İtalya Çevre Bakanı Fransa sınırı yakınlarında 18 yaşındaki bir gencin vurulup, ölmesinden sonra Pazar günleri av yasağı çağrısında bulunmuştu.

Ay sonuna doğru, biri 56, diğeri de 20 yaşındaki iki adam aynı şekilde ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
domuz italya baba öldürme

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