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İtalya'da 10 Hafta Sonra Kafeler, Mağazalar ve Berberler Açıldı

18.05.2020 13:25 | Son Güncelleme

Dünya genelinde Corona virüsü salgınının en etkili olduğu ülkelerden biri olan İtalya’da 10 hafta süren karantina sürecinin ardından bugün mağazalar, berber ve kuaförler, restaurantlar kapılarını tekrar açıyor

İtalya'da 10 Hafta Sonra Kafeler, Mağazalar ve Berberler Açıldı

Dünya genelinde Corona virüsü salgınının en etkili olduğu ülkelerden biri olan İtalya’da 10 hafta süren karantina sürecinin ardından bugün mağazalar, berber ve kuaförler, restaurantlar kapılarını tekrar açıyor.

Bu sabahtan itibaren halk sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde masalar arasında en az 2 metre mesafe olmak kaydıyla restaurant ve kafelerde oturabilecek, din adamlarının baskısı sonucu kiliselerde toplu ayinlere de hükümetten izin çıktı.

Avrupa’da karantina kuralları ve sokağa çıkma yasağını ilk uygulayan ülkelerden biri olan İtalya’da önlemler 4 Mart tarihinden bu yana devam ediyordu. Buna karşın ülkede bugüne dek 225 bin 435 vaka görülürken toplam 31 bin 908 kişi de hayatını kaybetti. İtalya dünya genelinde Amerika ve İngiltere’nin ardından en çok can kaybının görüldüğü üçüncü ülke oldu.

Ekonomik endişeler sürüyor

Ülkede bugün itibariyle seyahat kısıtlamaları da kaldırıldı. Kısıtlamaların kaldırılmasına rağmen mağaza restautant ve kafe sahipleri hızlı bir toparlanma beklemediklerini dile getiriyorlar.

Hem ülkeye henüz turistlerin gelmeyecek olması hem de halkın hastalık korkusu nedeniyle evlerinden çıkmaya çekinecek olmasının bozulan alışveriş dengesi ve piyasadaki hareketliliğin toparlanmasını zorlaştıracağı yorumları yapılıyor.

Hükümet, İtalya’nın sınırlarının diğer Avrupa ülkelerine 3 Haziran tarihinden itibaren açılmasına karar verdi. Ancak buna karşın ülkeye ciddi bir giriş çıkışın olmayacağı tahmin ediliyor.

İtalya’da hazine ülke ekonomisinin 2020 yılında yüzde 8 dolayında daralmasının beklendiğini dile getiriyor. Bunun ikinci dünya savaşından bu yana görülen en büyük resesyon olacağı ifade ediliyor.

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