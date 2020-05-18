İtalya'da 10 Hafta Sonra Kafeler, Mağazalar ve Berberler Açıldı

Dünya genelinde Corona virüsü salgınının en etkili olduğu ülkelerden biri olan İtalya’da 10 hafta süren karantina sürecinin ardından bugün mağazalar, berber ve kuaförler, restaurantlar kapılarını tekrar açıyor.

Bu sabahtan itibaren halk sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde masalar arasında en az 2 metre mesafe olmak kaydıyla restaurant ve kafelerde oturabilecek, din adamlarının baskısı sonucu kiliselerde toplu ayinlere de hükümetten izin çıktı.

Avrupa’da karantina kuralları ve sokağa çıkma yasağını ilk uygulayan ülkelerden biri olan İtalya’da önlemler 4 Mart tarihinden bu yana devam ediyordu. Buna karşın ülkede bugüne dek 225 bin 435 vaka görülürken toplam 31 bin 908 kişi de hayatını kaybetti. İtalya dünya genelinde Amerika ve İngiltere’nin ardından en çok can kaybının görüldüğü üçüncü ülke oldu.

Ekonomik endişeler sürüyor

Ülkede bugün itibariyle seyahat kısıtlamaları da kaldırıldı. Kısıtlamaların kaldırılmasına rağmen mağaza restautant ve kafe sahipleri hızlı bir toparlanma beklemediklerini dile getiriyorlar.