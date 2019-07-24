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İtalya'da 100 yaşını geçenlerin sayısı arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 19:06 | Son Güncelleme

Ülkede 100 yaşını dolduranların sayısı 14 bin 450'yi geçti - Yaşı 105'in üstündeki kişi sayısı 1112, 110 yaşın üstündeki kişi sayısı da 21 olarak tespit edildi - 100 yaşını aşanların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor

İtalya'da 100 yaşını dolduran kişilerin sayısının 14 bin 456 olduğu bildirildi.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (ISTAT) bugün açıkladığı verilere göre, 1 Ocak 2019 itibarıyla ülkede 100 yaşını tamamlayanların sayısı 14 bin 456 olarak tespit edildi.

2009-2019 arasındaki 10 yıllık dönemde 100 yaşını dolduranların sayısında ciddi artış yaşandığını bildiren ISTAT, 2009'da 11 bin olan 100 yaşındakilerin sayısının bugün 14 binin üzerinde olduğuna dikkati çekti.

ISTAT verilerine göre, 100 yaşını geçen 14 bin 456 kişinin yüzde 84'ü kadın, yüzde 16'sı ise erkek.

Verilerde, 105 yaş üzerindekilerin de sayısının arttığı ve 10 yıl önce 472 olan sayının, yüzde 136'lık artışla 1112'ye yükseldiği belirtildi.

ISTAT'ın "süper-yüzlük" diye tanımladığı 110 yaş üstü kişi sayısının da 2009'a göre 2 kat arttığı, 2009'da 10 olan 110 yaş ve üstü kişi sayısının, 1 Ocak 2019 itibarıyla 21'e çıktığı ve bunların tamamının kadın olduğu ifade edildi.

ISTAT, İtalya'nın şu anda en yaşlı insanının Emilia-Romagna bölgesinde yaşayan 113 yaşındaki bir kadın olduğunu da kaydetti.

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