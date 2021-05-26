İtalya'da 14 kişinin öldüğü teleferik kazası sonrası 3 kişiye suçlama: 'Acil durum frenlerini devre dışı bıraktılar'

İtalya'da Pazar günü 14 kişinin öldüğü teleferik kazasıyla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. İşletmeci şirket yetkilisi şüpheliler, "acil durum frenlerini devre dışı bırakmakla" suçlanıyor.

Maggiore Gölü'nden Mottarone Dağı'nın zirvesine giden teleferik, bir kablonun kopması sonucu düşmüştü. 20 metre yükseklikten düşen teleferik kabininin dağdan aşağı sürüklendiği ve ormanlık alanda ağaçlara çarparak durabildiği belirlendi.

İlk aşamada, teleferiğin taşıyıcı kablosunun henüz bilinmeyen bir nedenle kopması sonucu düştüğü üzerinde duruluyordu. Ancak yapılan incelemeler, taşıyıcı kablonun değil teleferiği istasyona çeken kablonun koptuğunu gösterdi. Çekici kablonun kopması durumunda, taşıyıcı kabloyu bloke etmesi gereken acil durum freninin de devreye girmediği tespit edildi.

Acil durum freninin, teleferiği işleten Ferrovie Mottarone şirketinin yetkilileri tarafından devre dışı bırakıldığı şüphesi üzerine şirketin sahibi, müdürü ve operasyon sorumlusu gözaltına alındı. İtalyan Ansa haber ajansı, 3 şüphelinin suçlamayı kabul ettiğini yazdı.