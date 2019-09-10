İtalya'da 2. Conte Hükümeti güvenoyu aldı

İtalya'da Giuseppe Conte liderliğinde geçen hafta kurulan, düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S), merkez soldan Demokratik Parti (PD) ve sol görüşlü Özgürler ve Eşitler Partisi'nden (LEU) oluşan koalisyon hükümeti, parlamentonun üst kanadı Senato'dan da güvenoyu aldı.

Conte'nin kurduğu 66. hükümet, çift kanatlı parlamenter sistemle yönetilen İtalya'da, resmen göreve başlaması için gereken parlamentonun alt ve üst kanatlarından güvenoyu alma şartının ikinci aşamasını da tamamladı.

321 sandalyeli Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamaya 307 senatör katıldı. 2. Conte Hükümeti, 133 aleyhte oya karşılık 169 lehte oyla parlamentonun üst kanadından da güvenoyu almış oldu. Oylamada, 5 senatör çekimser kaldı.

Bu sonuçla, dün Temsilciler Meclisi'nden, bugün de Senato'dan güvenoyu alan M5S-PD-LEU koalisyonunun resmen göreve başlamasının önünde bir engel kalmadı.

Başbakan Conte, Senato'da da güvenoyunun sağlanması üzerine Twitter'dan yaptığı değerlendirmede, "Parlamento güvenoyu verdi. İtalya için yeni bir başlangıç, canlanma, reform ve umut dolu bir dönem. Anayasa ve kurumlara saygı pusulamız, İtalyanların çıkarı bizim hedefimiz. Cesaret ve kararlılıkla iş başına." ifadelerini kullandı.