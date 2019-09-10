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İtalya'da 2. Conte Hükümeti güvenoyu aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 21:12 | Son Güncelleme

Giuseppe Conte'nin kurduğu 5 Yıldız Hareketi, Demokratik Parti ile Özgürler ve Eşitler koalisyonundan oluşan ikinci hükümet, Senato'dan güvenoyu almayı başardı

İtalya'da Giuseppe Conte liderliğinde geçen hafta kurulan, düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S), merkez soldan Demokratik Parti (PD) ve sol görüşlü Özgürler ve Eşitler Partisi'nden (LEU) oluşan koalisyon hükümeti, parlamentonun üst kanadı Senato'dan da güvenoyu aldı.

Conte'nin kurduğu 66. hükümet, çift kanatlı parlamenter sistemle yönetilen İtalya'da, resmen göreve başlaması için gereken parlamentonun alt ve üst kanatlarından güvenoyu alma şartının ikinci aşamasını da tamamladı.

321 sandalyeli Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamaya 307 senatör katıldı. 2. Conte Hükümeti, 133 aleyhte oya karşılık 169 lehte oyla parlamentonun üst kanadından da güvenoyu almış oldu. Oylamada, 5 senatör çekimser kaldı.

Bu sonuçla, dün Temsilciler Meclisi'nden, bugün de Senato'dan güvenoyu alan M5S-PD-LEU koalisyonunun resmen göreve başlamasının önünde bir engel kalmadı.

Başbakan Conte, Senato'da da güvenoyunun sağlanması üzerine Twitter'dan yaptığı değerlendirmede, "Parlamento güvenoyu verdi. İtalya için yeni bir başlangıç, canlanma, reform ve umut dolu bir dönem. Anayasa ve kurumlara saygı pusulamız, İtalyanların çıkarı bizim hedefimiz. Cesaret ve kararlılıkla iş başına." ifadelerini kullandı.

- Lig Partisi Conte'ye yüklendi

Güven oylaması öncesinde Başbakan Conte ile eski koalisyon ortağı Lig Partisi arasında gerginlik yaşandı.

Hükümet programını okuyan ve Senato'dan güvenoyu isteyen Başbakan Conte'nin sözleri sık sık Lig Partili senatörlerce kesildi.

Ağustosta çıkardığı kriz sonrası hükümet dışında kalan aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, Conte'nin 15 günde çok değiştiğini ve koltuğunu korumayı tercih ettiğini savundu.

Salvini, Conte'nin tercihlerine karşın kendisini İtalyanların sevgisine bıraktığını söyledi.

Conte ise Lig'e cevaben yaptığı konuşmasında, düne kadar hükümette arkadaş oldukları Lig'in bugün kendilerine düşman kesilmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Başbakan Conte, Salvini'nin 8 Ağustos'ta bütün gücü uhdesinde toplamak amacıyla kriz çıkardığını savundu.

- Hükümet krizi

Lig Partisi ve lideri Matteo Salvini'nin, 8 Ağustos'ta koalisyon ortağı M5S'yi "her şeye hayır demekle" suçlayarak hükümeti bozacağını açıklamasıyla patlak veren kriz, Başbakan Conte'nin de 20 Ağustos'ta istifasını vermesiyle tırmanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mattarella, krizi aşmak için geçen haftalarda iki tur siyasi istişarelerde bulunmuş, istişareler sırasında M5S ile PD, Conte'nin yeniden başbakanlığında yeni bir koalisyon hükümetinde ortak olmayı kabul etmişti. M5S ve PD'ye LEU'nun da destek vermesiyle 2. Conte hükümeti geçen hafta resmen kurulmuştu.

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2. Conte Hükümeti İtalya İtalya Başbakanı Giuseppe Conte

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