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İtalya'da 2. Conte hükümeti parlamentodaki ilk sınavı geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 23:11 | Son Güncelleme

Giuseppe Conte'nin kurduğu 5 Yıldız Hareketi, Demokratik Parti ve Özgürler ve Eşitler Partisinden oluşan koalisyon hükümeti, Temsilciler Meclisinden güvenoyu aldı

İtalya'da Giuseppe Conte liderliğinde geçen hafta kurulan, düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S), merkez soldan Demokratik Parti (PD) ve sol görüşlü Özgürler ve Eşitler Partisinden (LEU) oluşan koalisyon hükümeti, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinden güvenoyu aldı.

Conte'nin kurduğu 66. hükümet, çift kanatlı parlamenter sistemle idare edilen İtalya'da, bir hükümetin resmen göreve başlaması için gereken parlamentonun alt ve üst kanatlarından güvenoyu alma şartının ilk aşamasından geçti.

630 sandalyeli Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda bu akşam yapılan güven oylamasına 609 milletvekili katılırken, 343 milletvekili lehte, 263 vekil ise aleyhte oy kullandı, 3 vekil de çekimser kaldı. Bu sonuçla M5S-PD-LEU koalisyon hükümeti, Temsilciler Meclisinden güvenoyu aldı.

Temsilciler Meclisinde bugün yapılan oturumun sabahki bölümünde Giuseppe Conte, bu hükümetle yeni çözüm odaklı bir projenin başladığını belirtmişti.

Conte’nin konuşması sırasında, erken seçim isteyerek hükümeti bozan eski koalisyon ortağı Lig Partisinden sık sık itiraz ve "koltuk sevdalısı" ve "Bizi aldattın" çıkışları gelirken, Conte bu çıkışlara "Seçim istemek sorumsuzluktur." yanıtını verdi.

Conte’nin liderliğindeki M5S-PD-LEU koalisyonu, yarın da parlamentonun üst kanadı Senatoda güvenoyu arayacak.

- Hükümet krizi

Lig Partisi ve lideri Matteo Salvini'nin, 8 Ağustos'ta koalisyon ortağı M5S'yi "her şeye hayır demekle" suçlayarak hükümeti bozacağını açıklamasıyla patlak veren kriz, Başbakan Conte'nin de 20 Ağustos'ta istifasını vermesiyle tırmanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mattarella, krizi aşmak için geçen haftalarda iki tur siyasi istişarelerde bulunmuş, istişareler sırasında M5S ile PD, Conte'nin yeniden başbakanlığında yeni bir koalisyon hükümetinde ortak olmayı kabul etmişti. M5S ve PD'ye LEU'nun da destek vermesiyle 2. Conte hükümeti geçen hafta resmen kurulmuştu.

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