İtalya'da 2. Conte Hükümeti'ne doğru

İtalya'da merkez soldan Demokratik Parti (PD) ile yeni hükümeti kurması gündemde olan 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) kendi üyeleri arasında yaptığı oylamada, koalisyon fikrine onay çıktı.

Ülkede geçen yıl yapılan seçimlerin ardından mevcut parlamento aritmetiğinde birinci parti konumundaki düzen karşıtı M5S'de hükümet krizine yön verecek kritik bir iç oylama yapıldı. "Rousseau" adı verilen ve sadece üyelerin oy kullanabildiği sistem üzerinden yapılan oylamada, parti üyelerine PD ile beraber hükümet kurma fikri soruldu.

117 bin 194 üyenin katıldığı oylamada, 63 bin 146 (yüzde 79,3) üye "evet" derken, 16 bin 488 (yüzde 20,7) üye "hayır" oyu verdi. Bu sonuçla M5S üyeleri, Giuseppe Conte liderliğinde PD ile koalisyon fikrine yeşil ışık yakmış oldu.

Rousseau'daki oylamadan gurur duyduğunu dile getiren M5S lideri Luigi Di Maio, hükümet programının da tamamlandığını belirterek, "Artık son düzlüğe giriyoruz. O da halkın yaşam kalitesini artırmak için çalışacak bir kabine oluşturmak. Sağ ya da sol bir hükümet değil, doğru olanı yapmak zorunda olan bir hükümet olacak." dedi.