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İtalya’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 22:40 | Son Güncelleme

İtalya’nın Palermo kentinde 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu. Bölgede yaşayan yaklaşık 7 bin kişi tahliye edildi.

İtalya’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu

İtalya’nın Palermo kentinde demiryolu inşaatı sırasında 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bomba bulundu.

Palermo Limanı ile Pian dell’Aia bölgesi ve yakınlarında yaşayan yaklaşık 7 bin kişi bomba imha operasyonu sırasında zarar görmemeleri için tahliye edildi. Yetkililer, bombanın 272 kilogram olduğunu ve bunun 100 kilogramının patlayıcı madde içerdiğini aktardı.

Yaklaşık 6,5 saat süren imha operasyonu sonrası açıklama yapan Sivil Koruma Departmanı yetkilisi Gianfranco Fontana, bombanın patlaması halinde bölgede büyük bir yıkıma neden olabileceğini ifade etti. (İHA)

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