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İtalya’da 2 yıl önce yanlışlıkla serbest bırakılan mafya babası İspanya’da yakalandı

05.08.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın en büyük mafya örgütlerinden 'Ndrangheta ile bağlantılı mafya babası Domenico Paviglianiti, 2019'da yanlışlıkla serbest bırakılmasının ardından kaçtığı İspanya'da yakalanarak tutuklandı.

İtalya’da 2 yıl önce yanlışlıkla serbest bırakılan mafya babası İspanya’da yakalandı

İtalya'nın en büyük mafya örgütlerinden 'Ndrangheta ile bağlantılı mafya babası Domenico Paviglianiti, 2019'da yanlışlıkla serbest bırakılmasının ardından kaçtığı İspanya'da yakalanarak tutuklandı.

Güneydeki Calabria bölgesinde 1980 ve 1990'larda "babaların babası" olarak anılan Paviglianiti, çok sayıda cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı ve mafya üyeliği gibi bir dizi suçtan ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Ömür boyu hapis cezası daha sonra 30 yıl hapse indirilen Paviglianiti, 2019'da cezasının yanlış hesaplanması sonucu serbest kalmıştı.

İlk olarak Ağustos 2019'da serbest kalan Paviglianiti, bundan kısa süre sonra yeniden tutuklanmış ancak Ekim 2019'da tekrar hapisten çıkmıştı. Paviglianiti'nin serbest bırakılmasında, işlediği cinayetlerden birinin daha önceki cezasına dahil edilip edilmediğiyle ilgili hesap hatasının etkili olduğu belirtiliyor.

Mafya hükümlüsü, Ekim 2019'da cezaevinden çıkmasının ardından İspanya'ya gitmiş, hapis cezasının yanlış hesaplandığının anlaşılması üzerine ise Ocak 2021'de tekrar hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

11 yıl 8 ay daha hapis yatacak

60 yaşındaki Domenico Paviglianiti geçen Salı günü İtalya ve İspanya güvenlik güçlerinin işbirliğiyle Madrid'de tekrar tutuklandı. Paviglianiti'nin İtalya'ya iade edilmesi ve 11 yıl 8 ay daha hapis yatması bekleniyor.

Domenico Paviglianiti, Calabria mafyası 'Ndrangheta'nın Paviglianiti klanının en üst düzey yöneticilerinden biri olarak kabul ediliyor. Domenico Paviglianiti'nin, "İkinci 'Ndrangheta Mafya Savaşı" olarak anılan 'Ndrangheta klanları arasındaki çatışmalarda önemli bir rol üstlendiği belirtiliyor.

İtalya basınına göre Paviglianiti klanı halen bölgede etkinliğini sürdürüyor. Klanın, ülkenin kuzeyine de yayılan klanın Güney Amerika ile uyuşturucu trafiği faaliyeti yürüttüğü belirtiliyor.

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