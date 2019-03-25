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İtalya'da 5 aylık bir bebek evde sünnet sonrası öldü, anne-baba hakkında soruşturma açıldı

25.03.2019 12:50 | Son Güncelleme

Bologna kentinde anne-babasının evde sünnet operasyonu yapmaya çalıştığı belirtilen 5 aylık bir bebek hayatını kaybetti. İsimleri açıklanmayan anne-baba hakkında kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla soruşturma açıldı. Sağlık Bakanı Giulia Grillo, "Bu işlemi evde yapmayın, risk almayın!" Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

İtalya'da 5 aylık bir bebek evde sünnet sonrası öldü, anne-baba hakkında soruşturma açıldı

İtalya'nın Bologna kentinde anne-babasının evde sünnet operasyonu yapmaya çalıştığı belirtilen 5 aylık bir bebek hayatını kaybetti.

Cuma gününü Cumartesi'ye bağlayan gece yaşanan olayda, aşırı kan kaybı ve kalp durması nedeniyle hastaneye kaldırılan bebek kurtarılamadı.

İtalyan basını, 5 aylık bebeğin Gana kökenli anne-babası tarafından evde sünnet edilirken fenalaşarak hayatını kaybettiğini belirtti. İsimleri açıklanmayan anne-baba hakkında "kasıtsız adam öldürme" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

İtalya'da geçen Aralık ayında da Roma yakınlarındaki Monterotondo kasabasında evde sünnet edilen 2 yaşındaki Nijeryalı bir bebek hayatını kaybetmişti.

Üçte biri yasa dışı olarak yapılıyor

İtalya'da yılda 4000-5000 kadar sünnet operasyonu yapıldığı, ancak bunların yaklaşık yüzde 35'inin yasadışı olarak gerçekleştirildiği belirtiliyor. Devlet hastanelerinin tıbbi gereklilik haricinde sünnet operasyonu yapmaması ve özel kliniklerde de ücretlerin yüksekliği nedeniyle "merdiven altı" sünnet operasyonlarına sık rastlanıyor.

Sünnet işleminin özellikle göçmenler tarafından kültürel, dini ya da hijyenik nedenlerle tercih edildiği belirtiliyor. Geçen Aralık'ta ölen 2 yaşındaki çocuğun annesinin Nijeryalı bir Katolik olduğu açıklanmıştı.

Sağlık Bakanı'ndan çağrı

Bologna'daki bebeğin ölümü sonrası sünnet tartışması yeniden gündeme geldi. Sağlık Bakanı Giulia Grillo sosyal medyada yazdığı mesajında, "Bir çocuk daha evde yasa dışı biçimde yapılan sünnet ritüeli nedeniyle öldü. Sünnet cerrahi bir işlemdir ve hijyen-sağlık şartlarının yerine getirilerek uygulanması gerekir. Çocukların hayatı ve sağlığı her şeyden önce gelir. Ailelere yardım için protokoller ve hekimler mevcut. Bu işlemi evde yapmayın, risk almayın!" dedi.

Parlamento Çocuk Komisyonu Başkanı Licia Ronzulli de sorunun çözümü için "gerçek bir entegrasyon için gerekli koşulların oluşturulması" ve "İtalyan yasalarına saygı gösterilmesi" gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Giulia Grillo: Ailelere yardım için protokoller ve hekimler mevcut

Ulusal yasa talebi

Yabancı Kökenli Doktorlar Derneği (Amsi) Başkanı Foad Aodi ise esas gerekli olanın "devlet ve özel sağlık kurumlarında sünnetin erişilebilir ücretler karşılığında yapılmasını sağlayan ulusal yasalar" olduğunu belirtti.

İtalya İslam Kültür Merkezi, ülkedeki Müslümanlara sünnet için sağlık kurumlarına başvurmaları çağrısı yaptı.

Merkezin genel sekreteri Abdellah Redouane, İtalyan kamu sağlık kurumlarının ancak tıbbi gereklilik hallerinde sünnet işlemi yaptığını, kültürel sebeplerle yapılan taleplere karşılık vermediğini belirtti. Redouane, bu sorunu kamu kurumları ve siyasetçilerle görüştüklerini söyledi.

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