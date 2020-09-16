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  4. 7 kez firar eden müebbet mahkumu: Hep aşk için kaçtım!

7 kez firar eden müebbet mahkumu: Hep aşk için kaçtım!

16.09.2020 13:31 | Son Güncelleme

Cinayet, soygun, adam kaçırma gibi suçlardan ömür boyu hapis cezası alan 60 yaşındaki bir mahkum, hapishaneden 7. kez kaçmasının ardından bir çiftlik evinde yakalandı. Sevgilisini araması sayesinde izi bulunan Giuseppe Mastini, polise verdiği ifadede "Her seferinde aşk için kaçtım" dedi.

7 kez firar eden müebbet mahkumu: Hep aşk için kaçtım!

İtalyan basınındaki haberlere göre ilk suçlarını Roma'da çocuk yaştayken işleyen Mastini, son olarak 1987 yılında cinayet de dahil bir dizi suçtan ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Mastini'nin adı, İtalyan yazar-yönetmen Pier Paolo Pasolini cinayeti soruşturmasına da karışmıştı. Ancak Mastini bu cinayetle ilgili suçlamaları reddetmiş ve bu davada mahkumiyet almamıştı.

İşlediği suçlar kadar hapisten kaçma hikayeleriyle de haberlere konu olan Mastini, 2017'de 6. kaçışında, sevgilisinin kredi kartı harcamaları takip edilerek bulunmuştu.

2017'de yaklaşık 1 ay boyunca aranan Mastini, son kaçışında ise 10 gün içinde bulundu.

Sardinya adasındaki Sassari kentinde yüksek güvenlikli cezaevinde tutulan Mastini, geçen ay sonunda "ödül" olarak verilen dışarı çıkma izninden faydalandı ancak çıkış izni süresinin dolduğu 6 Eylül'de tekrar cezaevine dönmedi.

Yaklaşık 10 gün boyunca aranan Mastini sonunda dün Sassari yakınlarında bir çiftlik evinde saklanırken bulundu.

İtalyan basınına göre Mastini, kendisini yakalayan polislere direniş göstermedi, "Saçma bir şey yaptım ama her zaman aşk için kaçtım" dedi.

Güvenlik güçlerinin Mastini'nin yerini, sevgilisi ile yaptığı telefon görüşmesi sayesinde belirlediği belirtildi.

"Çingene Johnny" (Johnny lo Zingaro) lakaplı Giuseppe Mastini, İtalya'da ismini bu lakaptan alan bir şarkı ve bir filme de konu olmuştu.

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