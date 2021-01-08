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İtalya’da açık otopark çöktü, araçlar göçük altında kaldı

08.01.2021 14:49 | Son Güncelleme:
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İtalya’nın Napoli kentindeki bir açık otopark, içindeki araçlarla beraber çöktü.

İtalya’nın Napoli kentindeki bir açık otopark, içindeki araçlarla beraber çöktü. Alanda en az 20 metre derinliğinde, 500 metrekarelik göçük oluştu.
Napoli’nin doğusunda yer alan Mare di Ponticelli Hastanesi’ne ait otoparkta yerel saatle 07.00 civarında çökme meydana geldi. Hastane çalışanlarına ait 3 aracın göçük altında kaldığı bildirildi. Otopark alanında en az 20 metre derinliğinde, 500 metrekarelik bir göçük oluştuğu, ölü veya yaralı bulunmadığı belirtildi. Otoparkın altyapısında yaşanan sızıntı nedeniyle çöktüğü tahmin ediliyor.
Napoli itfaiyesi, çöken alanı kapatarak başlattığı arama-kurtarma çalışmalarını sürdürürken, Napoli Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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