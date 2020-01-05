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  4. İtalya'da alkollü sürücü aracını kalabalığın üzerine sürdü: 6 ölü, 11 yaralı

İtalya'da alkollü sürücü aracını kalabalığın üzerine sürdü: 6 ölü, 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 18:01 | Son Güncelleme

İtalya'da alkollü sürücü aracını kalabalığın üzerine sürdü: 6 ölü, 11 yaralı

ROMA (AA) - İtalya'nın kuzeyindeki Alto Adige Özerk Bölgesi'nde, alkollü bir sürücünün aracını aralarında Alman turistlerin de bulunduğu grubun üzerine sürmesi sonucu 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

İtalyan yetkililer, Bolzano şehri yakınlarında, kayak merkezleriyle ünlü Lutago köyünde yerel saatle 01.00 sularında alkollü bir sürücünün aracıyla otobüs bekleyenlere çarptığını bildirdi.

Kazada 6 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ölen ve yaralananların çoğunluğunun 20 ile 25 yaşlarındaki Alman turistler olduğu ifade edildi.

Lutago gönüllü itfaiye teşkilatının Facebook hesabından yapılan açıklamada, kazada 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Bolzano bölgesi Jandarma (Carabinieri) Komutanı Alessandro Coassin, hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu, 2 yaralının hava yoluyla Avusturya'da bir hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Coassin, yaralanan 28 yaşındaki sürücünün gözaltına alındığını kaydetti.

Alto Adige Özerk Bölgesel Yönetim Başkanı Arno Kompatscher, "Yeni yıl korkunç bir trajediyle başladı." ifadesini kullandı ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Adı açıklanmayan bir jandarma görevlisi, şoförün yüksek miktarda alkol aldığını ve aracı hızlı kullandığını belirtti. Görevli, polisin, "yayalara arabayla çarpmanın bir terör eylemi olmadığı" sonucuna vardığını ifade etti.

Kazada yaşamını yitirenlerin kimliklerini henüz açıklanmadı. Yaralılardan 2'sinin İtalyan vatandaşı olduğu bilgisi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alman turist grubu Bolzano İtalya

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