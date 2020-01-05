İtalya’da araç kalabalığa daldı: 6 ölü, 11 yaralı

İtalya’nın kuzeyinde bir araç, Alman turist grubunun bulunduğu kalabalığa daldı. Kazada en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İtalya’nın Güney Tirol Bölgesi’ndeki kayak merkezi Luttach’ta yerel saatle gece 01.00 civarında bir araç otobüs bekleyen genç Alman turistlerden oluşan kalabalığa daldı. İtalyan itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, kazada 6 kişinin öldüğü 11 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.

İtalyan basını araç sürücüsünün alkollü olduğunu belirtti.



