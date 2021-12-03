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İtalya’da aşı karşıtı bir sağlık personeli sahte kolla aşı yaptırmaya kalkıştı

03.12.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da aşı karşıtı olduğu belirtilen bir sağlık personeli, Covid belgesi alabilmek için "sahte kolla" aşı yaptırmaya gitti.

İtalya’da aşı karşıtı bir sağlık personeli sahte kolla aşı yaptırmaya kalkıştı

İtalya'da aşı karşıtı olduğu belirtilen bir sağlık personeli, Covid belgesi alabilmek için "sahte kolla" aşı yaptırmaya gitti.

Kuzeydeki Biella kasabasında Perşembe günü yaşanan olayda, 50 yaşındaki bir adam aşı merkezine giderek gerekli belgeleri doldurdu ve aşı sırası geldiğinde gömleğini sıyırdı. Ancak aşıyı yapacak olan hemşire, adamın ten rengiyle kolunun uyumsuz olduğunu fark etti. Hemşire, kolda damar izi de göremeyince şüphelenerek adamdan gömleğini tamamen çıkarmasını istedi.

Bir süre direnen ve hemşireyi aşıyı yapmaya ikna etmeye çalışan adamın, silikondan yapılma sahte bir kolla aşı yaptırmaya gittiği ortaya çıktı.

Diş hekimliği yaptığı ve İtalya'daki Covid belgesi kuralları gereği işten uzaklaştırıldığı anlaşılan adam hakkında, dolandırıcılık suçlamasıyla şikayette bulunuldu.

'Biz burada oyun oynamıyoruz'

Hemşire Filippa Bua, La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada sahte kolla aşı yaptırma girişimi karşısında "şok olduğunu" söyledi. Hemşire Bua, söz konusu adamın kendisini de planına dahil etmeye çalıştığını ve ısrarla sahte kola aşı yapmasını istediğini anlattı ve "Bunu yapmayı reddettim. Biz burada oyun oynamıyoruz. Ben aşı programına inanıyorum" dedi.

Biella kasabasının içinde yer aldığı Piemonte bölgesinin başkanı Alberto Cirio da, olayı "bu kadar vahim olmasaydı gülünçlük sınırında olacak bir vaka" diye niteledi. Cirio, söz konusu şahsın "pandemide büyük fedakarlıklar yapan topluma karşı" eyleminin kabul edilemeyeceğini vurguladı ve "Şimdi yargıya hesap verecek" dedi.

Öte yandan La Repubblica gazetesi, bu vakanın türünün tek örneği olmayabileceğini yazdı. Twitter'da gerçek kimliği bilinmeyen bir kişinin geçen günlerde silikondan yapılma bir üst gövde bağlantısı paylaşarak "Bununla gidersem anlarlar mı? İğne koluma ulaşmasın diye belki silikonun altına fazladan kıyafet de giyerim" yazdığı belirlendi. Daha sonra silinen bu mesajın Biella'daki adama ait olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Süper yeşil pasaport uygulaması

Sıra dışı sahtekarlık girişimi, İtalya'da aşı yaptırmamış olanlara daha sıkı kısıtlayıcı tedbirler uygulanmaya başlamasına birkaç gün kala gerçekleşti.

İtalya'da Covid belgeleri halen aşı yaptıranlara, hastalığı geçirip bağışıklık kazananlara ya da test sonucu negatif olanlara veriliyor. Ancak 6 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında test yaptırmak bu belgeyi almak için yeterli olmayacak. "Süper yeşil pasaport" diye anılan belgeler yalnızca aşı yaptıranlara ya da hastalığı geçirip iyileşenlere verilecek.

Covid sertifikaları tüm çalışanlar için ve restoran, bar, sinema, müze, spor salonu gibi mekanlara giriş için zorunlu. Ayrıca, sağlık, eğitim ve güvenlik personeline de aşı yaptırma zorunluluğu getirildi.

İtalya'da 12 yaş üstü nüfusun yüzde 87,5'i en az bir doz aşı yaptırmış durumda. Ancak yaklaşık 1 yıldır süren aşı kampanyasında bugüne kadar tek doz aşı yaptırmamış olanlar arasında aşı karşıtlarının sayısının yüksek olması olası görülüyor.

Biella'da yaşanan sahte kolla aşı yaptırma girişimi sonrası bölge sağlık idaresinden yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde benzer olaylar yaşanıyor çünkü şu an ilk doz için gelenler esasen 3 kategoride yer alıyor: Belgeli bir sağlık sorunu nedeniyle aşıyı erteleyenler, aşı hakkında şüpheleri olan ancak daha sonra ikna olanlar, ya da hala aşı karşıtı olan ancak Yeşil Pasaport'a ihtiyacı olduğu için böyle şeyler icat edenler."

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